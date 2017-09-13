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В Гомеле начался закрытый суд над женщиной, которая выбросила в туалет новорожденного сына
14.09.2017 10:16 — Новости Общества | Tut.by
Гомельский областной суд 14 сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении женщины, выбросившей своего новорожденого сына в туалет. Судебное заседание будет закрытым, сообщила пресс-секретарь гомельского областного суда Ольга Барсукова.
О беременности 29-летней сельчанки знали две ее землячки. Одна из них вскоре и проговорилась о страшной тайне.
— Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что сельчанка, совершая такие действия, не находилась в психотравмирующей ситуации, которую могли спровоцировать роды, действовала осознанно. В отношении нее возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего в беспомощном состоянии, — сообщили в прокуратуре области.
Женщине грозит серьезный срок. Известно, что это не первые ее роды, но от ребенка она отказалась.
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В апреле жительница деревни Зябровка, что под Гомелем родила дома мальчика. Женщина замотала новорожденного в тряпки и вынесла в сельский туалет.
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