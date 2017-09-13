В Гомеле начался закрытый суд над женщиной, которая выбросила в туалет новорожденного сына

Гомельский областной суд 14 сентября начал рассмотрение уголовного дела в отношении женщины, выбросившей своего новорожденого сына в туалет. Судебное заседание будет закрытым, сообщила пресс-секретарь гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Напомним , в апреле жительница деревни Зябровка, что под Гомелем родила дома мальчика. Женщина замотала новорожденного в тряпки и вынесла в сельский туалет. Там и оставила. Позже экспертиза установит — малыш родился жизнеспособным и еще какое-то время был жив. А умер от голода и переохлождения.

О беременности 29-летней сельчанки знали две ее землячки. Одна из них вскоре и проговорилась о страшной тайне.

— Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что сельчанка, совершая такие действия, не находилась в психотравмирующей ситуации, которую могли спровоцировать роды, действовала осознанно. В отношении нее возбуждено уголовное дело за убийство малолетнего в беспомощном состоянии, — сообщили в прокуратуре области.

Женщине грозит серьезный срок. Известно, что это не первые ее роды, но от ребенка она отказалась.