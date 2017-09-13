Среди минских следователей провели конкурс мастерства

На учебно-методических сборах Следственного комитета регулярно проводят конкурсы профессионального мастерства среди молодых следователей — тех, у кого стаж меньше двух лет.

В рамках конкурса следователи соревновались по теоретической части, а самое интересное было на полигоне в Воложинском районе — лучшие из участников сбора поучаствовали в мастер-классе.

Молодые следователи пытались "раскрыть" несколько смоделированных преступлений — в том числе убийства, насилие, суициды и грабежи. Проводили свои расследования они при помощи старших коллег.

Как работают следователи смотрите на видео Sputnik.