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Среди минских следователей провели конкурс мастерства
14.09.2017 10:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
На учебно-методических сборах Следственного комитета регулярно проводят конкурсы профессионального мастерства среди молодых следователей — тех, у кого стаж меньше двух лет.
В рамках конкурса следователи соревновались по теоретической части, а самое интересное было на полигоне в Воложинском районе — лучшие из участников сбора поучаствовали в мастер-классе.
Молодые следователи пытались "раскрыть" несколько смоделированных преступлений — в том числе убийства, насилие, суициды и грабежи. Проводили свои расследования они при помощи старших коллег.
Как работают следователи смотрите на видео Sputnik.
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В соревновании среди молодых следователя приняли участие более трех десятков специалистов. Смотрите сюжет о том, как сотрудники УСК расследовали сразу четыре...
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