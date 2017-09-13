В Гомеле суд обязал первоклассников вернуть родной бабушке долги отца. Они могут лишиться жилья

В Гомеле два первоклассника задолжали родной бабушке по полторы тысячи долларов. Решение суда вступило в законную силу, в счет погашения суммы по закону может быть обращена жилплощадь детей. Судебные исполнители уже наложили запрет на отчуждение недвижимости.





Первоклассники Антон и Богдан еще только учатся считать, а поэтому объяснить сколько это — тысяча шестьсот долларов — пока точно не могут. Именно такую сумму каждый из них — получается — задолжал родной бабушке. Мама малышей показывает постановление суда.

Дети отвечают по долгам отца. Оказывается у своей матери папа мальчиков одолжил не много не мало — 9 тысяч долларов, но не успел отдать. После смерти сына женщина через суд взыскала долг с прямых наследников.

Скромный быт Ганисевских не только оттого, что в семье четверо детей: за последние несколько лет здесь дважды конфисковывали все вещи. Судиться за имущество с Юлей при жизни начал еще бывший муж, продолжила его мать. В результате в квартире, которую по факту оплатило многодетной семье государство, теперь есть и квадратные метры пенсионерки.

Эта красная линия прошла не только по квадратным метрам, но и через судьбу большой и когда-то дружной семьи. После смерти мужчины одна треть этой комнаты стала принадлежать его матери, две трети двум сыновьям. На своих квадратных метрах женщина прописала дочь, страдающую алкоголизмом. Теперь в этой квартире никто не живет. Однако история на этом не закончилась, сейчас любящая бабушка претендует на большую часть жилья своих внуков.

Недвижимость детей по закону теоретически может быть обращена в счет погашения задолженности, которая, кстати, постоянно растет: бабушка не забывает регулярно проводить индексацию.