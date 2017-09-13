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За полгода в столичном транспорте выявили в четыре раза больше безбилетников
14.09.2017 11:20 — Новости Общества | Tut.by
С января по июль 2017-го контролеры выявили 49 тысяч безбилетников в общественном транспорте. Это в четыре раза больше, чем год назад, сообщает агентство "
Директор "Столичного транспорта и связи" Валерий Шкуратов предполагает, что такой рост числа выявленных безбилетников связан с несколькими факторами.
— Видимо, это результат того, что ввели видеорегистраторы, отменили форменные жилеты на электротранспорте, задействовали дружинников и поменяли порядок премирования контролеров.
А вот общее число пассажиров общественного транспорта по сравнению с прошлым годом снизилось.
— По сравнению с 2013 годом пассажиров стало несколько меньше. Одна из причин этого — снижение активности перемещения населения. Но показатели объемов перевозок иногда сложно объяснить. К примеру, с июля они стали постепенно расти. За 7 месяцев нынешнего года по сравнению с таким же периодом 2016-го количество пассажиров, перевезенных наземным транспортом, сократилось на 5,8 % и составило почти 250 миллионов человек, а метро — на 2,4 % (составило около 163 миллионов). Июль показал небольшой прирост, а в августе, по предварительным подсчетам, наземным транспортом воспользовались почти на 5 % пассажиров больше, чем в августе 2016-го.
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