14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее большинство приглашенных наблюдателей - около 80 - будет присутствовать на учении "Запад-2017". Об этом рассказал сегодня на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"На учение белорусской стороной были приглашены по два представителя от международных организаций ООН, ОБСЕ, НАТО, Международный комитет Красного Креста, а также наших интеграционных структур - Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ, Секретариата Совета министров обороны СНГ, Антитеррористического центра СНГ, Союзного государства. Всего 18 человек, - отметил Дмитрий Мирончик. - Приглашения также получили представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные при Министерстве обороны Республики Беларусь, - по одному человеку от государства - всего 53 человека".

Кроме того, в рамках так называемых дополнительных мер доверия и безопасности белорусская сторона пригласила представителей вооруженных сил Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции и Эстонии (по два человека от государства - всего 14 человек). Таким образом, приглашено 85 наблюдателей. "По имеющимся у меня данным, подавляющее большинство приглашенных - порядка 80 - будет присутствовать на учениях. За актуальными данными рекомендую обращаться к коллегам из Минобороны", - сказал начальник управления информации.

Он также обратил внимание, что для освещения учения МИД аккредитовал 273 иностранных журналиста.-0-