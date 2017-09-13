ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 80 наблюдателей будут присутствовать на учении "Запад-2017" - Мирончик

14.09.2017 12:11 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее большинство приглашенных наблюдателей - около 80 - будет присутствовать на учении "Запад-2017". Об этом рассказал сегодня на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

"На учение белорусской стороной были приглашены по два представителя от международных организаций ООН, ОБСЕ, НАТО, Международный комитет Красного Креста, а также наших интеграционных структур - Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ, Секретариата Совета министров обороны СНГ, Антитеррористического центра СНГ, Союзного государства. Всего 18 человек, - отметил Дмитрий Мирончик. - Приглашения также получили представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные при Министерстве обороны Республики Беларусь, - по одному человеку от государства - всего 53 человека".

Кроме того, в рамках так называемых дополнительных мер доверия и безопасности белорусская сторона пригласила представителей вооруженных сил Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Украины, Швеции и Эстонии (по два человека от государства - всего 14 человек). Таким образом, приглашено 85 наблюдателей. "По имеющимся у меня данным, подавляющее большинство приглашенных - порядка 80 - будет присутствовать на учениях. За актуальными данными рекомендую обращаться к коллегам из Минобороны", - сказал начальник управления информации.

Он также обратил внимание, что для освещения учения МИД аккредитовал 273 иностранных журналиста.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подавляющее большинство приглашенных наблюдателей - около 80 - будет присутствовать на учении "Запад-2017". Об этом рассказал сегодня на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Все еще выясняется личность женщины, тело которой нашли у вокзала в Минске. Художник составил портрет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика