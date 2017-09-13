Утренние рейсы «Белавиа» из Санкт-Петербурга и Батуми сильно задерживаются. Причина — погодные условия в аэропортах вылета.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По расписанию самолеты из Санкт-Петербурга и Батуми должны были прилететь в Минск еще в 7 утра. Онлайн-табло в Национальном аэропорту «Минск» информирует, что они задерживаются.

В авиакомпании «Белавиа» TUT.BY объяснили, что причина в сильном боковом ветре в аэропортах вылета.

— Рейс из Санкт-Петербурга уже вылетел. Ожидается, что он будет в Минске в 13.26.



Скриншот с сайта Национального аэропорта «Минск».