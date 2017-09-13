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Самолеты "Белавиа" из Петербурга и Батуми задерживаются из-за сильного ветра в аэропортах вылета

14.09.2017 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Утренние рейсы «Белавиа» из Санкт-Петербурга и Батуми сильно задерживаются. Причина — погодные условия в аэропортах вылета.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По расписанию самолеты из Санкт-Петербурга и Батуми должны были прилететь в Минск еще в 7 утра. Онлайн-табло в Национальном аэропорту «Минск» информирует, что они задерживаются.

В авиакомпании «Белавиа» TUT.BY объяснили, что причина в сильном боковом ветре в аэропортах вылета.

— Рейс из Санкт-Петербурга уже вылетел. Ожидается, что он будет в Минске в 13.26.


Скриншот с сайта Национального аэропорта «Минск».
 
Теги: Минск
 
 
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Утренние рейсы "Белавиа" из Санкт-Петербурга и Батуми сильно задерживаются. Причина - погодные условия в аэропортах вылета.

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