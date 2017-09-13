СохраниЗарядье: в соцсетях запустили флешмоб в поддержку парка

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Интернет-пользователи выкладывают снимки недавно открывшего парка Зарядье, в котором первые же дни после открытия от рук визитеров пострадало около 10 тысяч растений, с хэштегом #СохраниЗарядье.

В комментариях к своим постам россияне негодуют, что такое могли сделать люди, живущие с ними в одной стране, констатируя, что необходимость такого флешмоба спустя всего четыре дня после открытия – это грустно.

Некоторые пользователи приходят к выводу, что еще не все люди готовы созидать.

Парк Зарядье открыли в день праздника, посвященного 870-летию Москвы, 9 сентября. В понедельник 11 сентября вход для посетителей стал свободным. В тот же день появились новости о том, что в парке повреждены стеклянный купол и окно в медиацентре, а часть посаженных растений украдена.

Руководство парка пожаловалось и на то, что люди срывают и уносят растения, многие из которых являются краснокнижными.