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#СохраниЗарядье: в соцсетях запустили флешмоб в поддержку парка

14.09.2017 13:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен – Sputnik. Интернет-пользователи выкладывают снимки недавно открывшего парка Зарядье, в котором первые же дни после открытия от рук визитеров пострадало около 10 тысяч растений, с хэштегом #СохраниЗарядье. 

В комментариях к своим постам россияне негодуют, что такое могли сделать люди, живущие с ними в одной стране, констатируя, что необходимость такого флешмоба спустя всего четыре дня после открытия – это грустно. 

Некоторые пользователи приходят к выводу, что еще не все люди готовы созидать.

Парк Зарядье открыли в день праздника, посвященного 870-летию Москвы, 9 сентября. В понедельник 11 сентября вход для посетителей стал свободным. В тот же день появились новости о том, что в парке повреждены стеклянный купол и окно в медиацентре, а часть посаженных растений украдена.

Руководство парка пожаловалось и на то, что люди срывают и уносят растения, многие из которых являются краснокнижными.

 
Теги: Минск
 
 
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