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БГУ трудоустраивает выпускников лучше многих мировых вузов
14.09.2017 12:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Белорусский государственный университет попал в список 500 лучших университетов мира по показателю трудоустройства выпускников, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.
© Sputnik/ Любоў Каспяровіч
Рейтинг университетов мира по показателям трудоустройства выпускников и профессиональным достижениям окончивших вузы составлен влиятельным британским рейтинговым агентством QS.
В списке из 500 лучших вузов по уровню трудоустройства вошел и БГУ – занял 115 место. Других отечественных университетов в рейтинге нет. По показателю трудоустройства выпускников БГУ выше польских, литовских и латвийских высших учебных заведений, а среди российских ему уступает помимо прочих СПбГУ.
Как заявил ректор БГУ Сергей Абламейко, вуз проводит комплексную работу по трудоустройству выпускников, "Дни карьеры" и иные мероприятия.
Лидирующие места в рейтинге занимают американские университеты: Стэнфорд, Калифорнийский и Гарвард.
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Выпускники Белгосуниверситета находят работу чаще, чем закончившие польские или литовские вузы.
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