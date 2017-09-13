БГУ трудоустраивает выпускников лучше многих мировых вузов

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Белорусский государственный университет попал в список 500 лучших университетов мира по показателю трудоустройства выпускников, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.



© Sputnik/ Любоў Каспяровіч БГУ поднялся на 131 позицию в рейтинге Webometrics

Рейтинг университетов мира по показателям трудоустройства выпускников и профессиональным достижениям окончивших вузы составлен влиятельным британским рейтинговым агентством QS.

В списке из 500 лучших вузов по уровню трудоустройства вошел и БГУ – занял 115 место. Других отечественных университетов в рейтинге нет. По показателю трудоустройства выпускников БГУ выше польских, литовских и латвийских высших учебных заведений, а среди российских ему уступает помимо прочих СПбГУ.

Как заявил ректор БГУ Сергей Абламейко, вуз проводит комплексную работу по трудоустройству выпускников, "Дни карьеры" и иные мероприятия.

Лидирующие места в рейтинге занимают американские университеты: Стэнфорд, Калифорнийский и Гарвард.