Вечером с пятницы по воскресенье будут закрывать движение в районе площади Богушевича

Поздно вечером 15−17 сентября будет запрещено движение всех видов транспорта на участке проспекта Дзержинского (от 2-го переулка Розы Люксембург до улицы Клары Цеткин). Об этом сообщает учреждение «Столичный транспорт и связь». Напомним, в этом районе идет строительство метро.



Схема предоставлена ГУ «Столичный транспорт и связь»

Временный запрет на движение транспорта будет действовать:

— с 22.30 15 сентября до 01.00 16 сентября,

— с 22.30 16 сентября до 01.00 17 сентября,

— с 22.30 17 сентября до 01.00 18 сентября

По этой причине движение общественного транспорта будет организовано:

— троллейбусов маршрута № 36 со стороны ДС «Юго-Запад» до остановочного пункта «Ст.м. Михалово», со стороны ДС «Серебрянка» до остановочного пункта «Вокзал»;

— троллейбусов маршрута № 40 со стороны ДС «Карастояновой» до площади Мясникова, со стороны ДС «Юго-Запад» отменяется;

— троллейбусов маршрута № 53 со стороны ДС «Малиновка-4» до остановочного пункта «Ст.м. Михалово», со стороны ДС «Зелёный Луг-7» до площади Мясникова.

— автобусов маршрутов № 23, 57 со стороны остановочного пункта «Школа № 60» по ул. К. Либкнехта далее по пер. Домашевский, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, со стороны остановочного пункта «Романовская Слобода» по ул. Немига далее по ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, пер. Домашевский, ул. К. Либкнехта с выполнением на изменённом участке остановочных пунктов «Ст.м. Фрунзенская», «Музыкальный театр»;

— автобусов маршрута № 74С со стороны ДС «Малиновка-4» от просп. Дзержинского по пер. Р. Люксембург 2-й, ул. К. Либкнехта, пер. Домашевский, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, со стороны РК «Городской Вал» — от ул. Немига по ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, пер. Домашевский, ул. К. Либкнехта, пер. Р. Люксембург 2-й, просп. Дзержинского с выполнением на изменённом участке остановочных пунктов «Ст.м. Фрунзенская», «Музыкальный театр».

— автобусов маршрута № 1153-ТК в обоих направлениях от просп. Дзержинского до ул. Немига по ул. Щорса, ул. Железнодорожная, ул. Суражская, ул. Московская, ул. К.Цеткин.

Вместо отмененных троллейбусов с 22.00 организуется работа временного автобусного маршрута № 940 «ДС Юго-Запад — Романовская Слобода» со следованием по ул. Голубева, просп. Дзержинского, пер. Р. Люксембург 2-й, ул. К. Либкнехта, пер. Домашевский, ул. Домашевская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении, ул. Немига, ул. К. Цеткин, ул. Тимирязева, ул. Домашевская, пер. Домашевский, ул. К. Либкнехта, пер. Р. Люксембург 2-й, просп. Дзержинского, ул. Голубева в обратном направлении.

Пассажиры с многоразовыми проездными на троллейбус могут ехать без дополнительной оплаты в автобусах маршрутов № 23, 57, 74С, 940 на дублируемых и закрываемых участках.