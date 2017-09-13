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"Прерывание беременности по желанию женщины в медпомощь не входит". Логойск 1,5 года живет без абортов
14.09.2017 13:37 — Новости Общества | Tut.by
В Беларуси есть город, в котором беременность не прерывают по желанию женщины. TUT.BY съездил в центральную районную больницу, где больше года проходит акция «Логойск — город без абортов».
Главный врач Логойской ЦРБ Юрий Будько вспоминает, как в марте 2016 года шесть акушеров-гинекологов в письменном виде заявили, что в дальнейшем отказываются проводить прерывание беременности.
— Я, как руководитель больницы, сначала был в шоке и не знал, к чему это может привести. Все мои врачи, по сути, отказались проводить аборты. В соответствии со статье 27 Закона Республики Беларуси «О здравоохранении» они имеют на это право.
Теперь Логойск признан специалистами городом без абортов. Но полностью отказаться от них специалисты не могут. По медицинским и социальным показаниям в 2017 году в Логойске провели четыре аборта.
Главный врач уверен, что отказ от прерываний беременности повлиял на рост рождаемости в районе: если в прошлые годы на свет появлялось 350−400 малышей, то в период с марта 2016 по март 2017 эта цифра увеличилась до 500.
С этим согласна начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Елена Богдан. Женщина рассказывает, что опыт Логойска положительно сказывается на стране в целом.
— За шесть месяцев в Беларуси родились 1009 детей, мамы которых обращались за прерыванием беременности. Это примерно 0,8% от общего количества новорожденных. Эффективность предабортного консультирования у нас 20−25% по стране.
В Логойске с беременными женщинами также во всех случаях проводят психологические консультации. Психолог больницы Наталья Новицкая рассказывает, что ее цель «не в том, чтобы отговорить, а в том, чтобы женщина приняла решение осознанно и ответственно».
— За 2017 год пять женщин, которые хотели прервать беременность, но пришли ко мне на консультацию, после нее стали на учет и родили здоровых детей.
Но не во всех случаях женщины отказываются от аборта, рассказывает Юрий Будько. Как главный врач, он ответственен за судьбу пациентки.
— Если женщина решилась сделать аборт, то я звоню в Минскую областную больницу, и там ее принимают. За последнее время на моей памяти был только один случай, когда беременная поехала делать аборт в Минск.
Кроме психологической консультации, в Логойской центральной больнице оказывают еще и духовную — привлекают православную церковь. Недавно здесь даже открылась молитвенная комната. По словам епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина, реакция женщин на священнослужителей разная: иногда они решаются рожать и потом благодарят батюшку, а иногда настроены негативно.
Акушер-гинеколог Логойской ЦРБ Ирина Козловская рассказывает, что были прецеденты, когда беременные женщины напрямую говорили: «Вы не оказываете медицинскую помощь в полном объеме, когда отказываетесь от абортов». Врач говорит, что, в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларуси «О здравоохранении», «прерывание беременности по желанию женщины в медицинскую помощь никак не входит».
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"Прерывание беременности по желанию женщины в медпомощь не входит". Логойск 1,5 года живет без абортов
В Беларуси есть город, в котором беременность не прерывают по желанию женщины. TUT.BY съездил в местную центральную районную больницу, где больше года проходит акция...
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