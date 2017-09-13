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"Прерывание беременности по желанию женщины в медпомощь не входит". Логойск 1,5 года живет без абортов

14.09.2017 13:37 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси есть город, в котором беременность не прерывают по желанию женщины. TUT.BY съездил в центральную районную больницу, где больше года проходит акция «Логойск — город без абортов».


Фото: Reuters

Главный врач Логойской ЦРБ Юрий Будько вспоминает, как в марте 2016 года шесть акушеров-гинекологов в письменном виде заявили, что в дальнейшем отказываются проводить прерывание беременности.

— Я, как руководитель больницы, сначала был в шоке и не знал, к чему это может привести. Все мои врачи, по сути, отказались проводить аборты. В соответствии со статье 27 Закона Республики Беларуси «О здравоохранении» они имеют на это право.
Мы собрались, подумали, и решили, что нужно разработать план и по нему работать. С того времени мы проводим прерывание беременности только в том случае, если есть медицинские или социальные показания.

Теперь Логойск признан специалистами городом без абортов. Но полностью отказаться от них специалисты не могут. По медицинским и социальным показаниям в 2017 году в Логойске провели четыре аборта.

Главный врач уверен, что отказ от прерываний беременности повлиял на рост рождаемости в районе: если в прошлые годы на свет появлялось 350−400 малышей, то в период с марта 2016 по март 2017 эта цифра увеличилась до 500.


Фото: Reuters

С этим согласна начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Беларуси Елена Богдан. Женщина рассказывает, что опыт Логойска положительно сказывается на стране в целом.

— За шесть месяцев в Беларуси родились 1009 детей, мамы которых обращались за прерыванием беременности. Это примерно 0,8% от общего количества новорожденных. Эффективность предабортного консультирования у нас 20−25% по стране.

В Логойске с беременными женщинами также во всех случаях проводят психологические консультации. Психолог больницы Наталья Новицкая рассказывает, что ее цель «не в том, чтобы отговорить, а в том, чтобы женщина приняла решение осознанно и ответственно».

— За 2017 год пять женщин, которые хотели прервать беременность, но пришли ко мне на консультацию, после нее стали на учет и родили здоровых детей.

Но не во всех случаях женщины отказываются от аборта, рассказывает Юрий Будько. Как главный врач, он ответственен за судьбу пациентки.

— Если женщина решилась сделать аборт, то я звоню в Минскую областную больницу, и там ее принимают. За последнее время на моей памяти был только один случай, когда беременная поехала делать аборт в Минск.

Кроме психологической консультации, в Логойской центральной больнице оказывают еще и духовную — привлекают православную церковь. Недавно здесь даже открылась молитвенная комната. По словам епископа Борисовского и Марьиногорского Вениамина, реакция женщин на священнослужителей разная: иногда они решаются рожать и потом благодарят батюшку, а иногда настроены негативно.

Акушер-гинеколог Логойской ЦРБ Ирина Козловская рассказывает, что были прецеденты, когда беременные женщины напрямую говорили: «Вы не оказываете медицинскую помощь в полном объеме, когда отказываетесь от абортов». Врач говорит, что, в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларуси «О здравоохранении», «прерывание беременности по желанию женщины в медицинскую помощь никак не входит».


Фото: Reuters
 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси есть город, в котором беременность не прерывают по желанию женщины. TUT.BY съездил в местную центральную районную больницу, где больше года проходит акция...

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