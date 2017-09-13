За десять лет стоимость строительства километра минского метро выросла в два раза

Строительство одного километра минского метрополитена обходится в сумму около 70 миллионов долларов, пишет « СБ Беларусь Сегодня » со ссылкой на гендиректора Минскметростроя Леонида Стухальского. Как оказалось, за 10 лет эта цифра выросла как минимум в два раза.



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Стухальский отметил, что стоимость строительства метро недешевая. Но по сравнению с другими городами и странами, в Минске это все равно обходится дешевле.

— С чем это связано? Мы используем белорусские материалы, у нас работают свои сотрудники. Поэтому построить 1 километр метро стоит примерно 70 миллионов долларов. В Москве или Китае, например, это 100−110 миллионов. В Нью-Йорке построили последнюю пересадочную станцию за какие-то космические цифры в районе 5 миллиардов долларов, — сказал Стухальский.

По его словам, прокладка подземки в Минске обходится дешевле также и благодаря тому, что оно строится на небольшой глубине.

Как оказалось, стоимость строительства одного километра минского метро за последние 15 лет выросла в более чем два раза. Так, в 2003 году гендиректор «Минскметропроекта» Валерий Чеканов говорил о цифре в 25−30 миллионов долларов за километр, а в 2008-ом главный инженер этой организации продублировал те же данные.

В 2014-ом году начальник УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена» Павел Царун сообщил , что стоимость прокладки одного километра третьей ветки подземки стоит от 40 до 60 миллионов долларов. Такую цену он обосновывал рядом факторов.

— Основные затраты финансовых средств и времени при сооружении метро происходят на подготовительном этапе, когда идет снос мешающих строительству объектов, перекладка инженерных сетей. Но в целом расходы зависят от многих факторов. К примеру, при сооружении 3-й линии запланированы серьезные затраты на некоторые важные элементы, которые повысят уровень безопасности метрополитена и качество обслуживания пассажиров. Например, на этой ветке метро будут курсировать полностью автоматизированные поезда, машинисты которых станут лишь контролировать работу электроники. Платформы всех станций новой линии будут оборудованы защитными экранами высотой 1,6 метра для предотвращения падений пассажиров на рельсы. Помимо традиционных вертикальных и наклонных лифтов для перемещения людей с ограниченными физическими возможностями и с ослабленным здоровьем на пересадочных узлах запланированы траволаторы (горизонтальные аналоги эскалаторов). Кроме того, впервые при сооружении подземки в Минске будет применен механизированный тоннелепроходческий комплекс, который позволит минимизировать просадки земной поверхности и увеличить скорость проходки, — говорил тогда Царун.

Отметим, что в Москве стоимость строительства одного километра линии метрополитена со станционным комплексом мелкого заложения обходится примерно в 4,5 миллиарда российских рублей или почти 78 миллионов долларов. Глава столицы Сергей Собянин поручил снизить стоимость строительства минимум на 20%.