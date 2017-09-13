МИНСК, 14 сен — Sputnik. Никто не отменял требование Декрета президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества", заявил в четверг глава государства Александр Лукашенко в ходе согласования новых руководителей местной вертикали власти.

Доработанную версию декрета №3 должны представить главе государства до 1 октября, пока же сборы с неработающих налоговые органы не ведутся. Как напомнил Лукашенко, сам документ при этом никто не отменял.

"Это будет ваш документ. Вы на месте должны определить, кто у вас не работает, а должен работать, и заставить их всех работать. В этом будет основная суть документа. Не из Минска надо управлять этими процессами", — сказал Лукашенко.

Глава государства призвал разобраться с ситуацией в конкретных регионах.

"Вы должны с ними разобраться. Вот и все решение вопроса. Тогда они не будут ходить и кричать "гвалт". Кому-то надо помочь, кого-то надо за руку привести на работу, кого-то перепрофилировать, обучить новым специальностям, а кого-то просто наклонить", — поручил Лукашенко.

Президент уверен: местные руководители знают, что у них за безработные и какой контингент. "Я тоже знаю, помню еще с тех советских времен. Поэтому занятость — вопрос очень важный. Людям надо предлагать работу, создавать рабочие места", — добавил он.

Напомнил местным властям Лукашенко и о необходимости довести уровень средней зарплаты по стране до тысячи рублей.

"Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из десяти миллионов сказать: мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить, ну а дальше уже напрягайтесь и работайте сами. Мы, конечно, не будем в стороне, будем помогать, поддерживать. Но это важнейший вопрос", — подчеркнул Лукашенко.