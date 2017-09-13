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Лукашенко недоволен качеством прогнозов погоды в Беларуси

14.09.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество прогнозов погоды Белгидромета, соответствующие заявления он сделал в четверг в ходе назначения нового главы Минприроды.

Лукашенко недоволен качеством прогнозов погоды в Беларуси
© REUTERS/ Andrei Stasevich/BelTA
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Глава государства назначил новым главой ведомства Андрея Худыка и, обращаясь к министру, подверг критике прогнозы погоды, которые готовит департамент по гидрометеорологии.

"Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры – совсем небольшая – в нашей армии сесть (в ВВС и войсках ПВО) – на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались", – заявил Лукашенко.

Президент признал: иногда, читая информацию от Белгидромета, у него возникает желание "просто разогнать эту организацию".

"Если не умеете работать, свяжитесь с военными уже, научитесь у них работать", – заключил Лукашенко.

Точность прогнозов погоды в Беларуси неоднократно вызывала вопросы и у простых граждан: часто бывает, что вместо обещанного похолодания приходит жара или вместо дождей начинает по-настоящему "сушить". Недовольство прогнозами многие выражают шутками в социальных сетях.

 
Теги: Минск
 
 
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