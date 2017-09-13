Под Гродно задержали туристов из Ирана, пытавшихся нелегально перейти границу с Польшей

Около деревни Усово Гродненского района в нескольких километрах от белорусско-польской границы 13 сентября были задержаны двое неизвестных. Позже выяснилось, что молодые люди являются гражданами Ирака. При себе они имели значительную сумму денег, запас продовольствия, теплые вещи, средства связи и навигации, сообщается на сайте Госпогранкомитета.





Выяснилось, что мужчины приехали в Беларусь по групповой туристической визе. Однако останавливаться здесь не собирались.

Из Гродно на попутном транспорте они добрались до агрогородка Сопоцкин и дальше пошли пешком через лес в сторону границы, где и были задержаны.

Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания погрангруппы.

Нелегальных туристов ждет штраф до ста базовых величин и депортация из страны с запретом въезда на срок до пяти лет.