Несколько месяцев назад строители приступили к обустройству шахты для подъемника, который примыкает к торговому дому «Неман». Вскоре здесь появится стеклянный лифт, а на крыше — обзорная площадка, сообщает телеканал «Гродно Плюс».





По задумке, стеклянный лифт — это не только возможность полюбоваться старинными улочками города с высоты, но и удобный способ добраться в кафе, которое уже в ближайшей перспективе откроется на крыше торгового дома. Еще весной наверху был уложен каркас для будущего заведения, которое по проекту займет площадь в 350 квадратных метров.

Там же предусмотрена пешеходная зона и смотровая площадка. Стеклянная кабина, которая была заказана в Греции, уже монтируется. К слову, вместительность панорамного лифта — 14 человек. Преодолевать пять этажей подъемник будет с одной остановкой. Первые пассажиры стеклянного подъемника смогут прогуляться по обзорной площадке ближе к концу сентября.