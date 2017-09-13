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Панорамный лифт и обзорная площадка на крыше торгового дома "Неман" начнут работу к концу сентября

14.09.2017 14:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Несколько месяцев назад строители приступили к обустройству шахты для подъемника, который примыкает к торговому дому «Неман». Вскоре здесь появится стеклянный лифт, а на крыше — обзорная площадка, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


По задумке, стеклянный лифт — это не только возможность полюбоваться старинными улочками города с высоты, но и удобный способ добраться в кафе, которое уже в ближайшей перспективе откроется на крыше торгового дома. Еще весной наверху был уложен каркас для будущего заведения, которое по проекту займет площадь в 350 квадратных метров.

Там же предусмотрена пешеходная зона и смотровая площадка. Стеклянная кабина, которая была заказана в Греции, уже монтируется. К слову, вместительность панорамного лифта — 14 человек. Преодолевать пять этажей подъемник будет с одной остановкой. Первые пассажиры стеклянного подъемника смогут прогуляться по обзорной площадке ближе к концу сентября.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вместительность панорамного лифта - 14 человек. Первые пассажиры стеклянного подъемника смогут прогуляться по обзорной площадке ближе к концу сентября.

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