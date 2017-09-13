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"В семь раз больше". Минздрав рассказал о перинатальной смертности в Беларуси при родах на дому
14.09.2017 14:47 — Новости Общества | Tut.by
Перинатальная смертность при родах на дому в Беларуси в семь раз выше, чем общий показатель по стране. Об этом медики рассказали журналистам во время пресс-тура по теме демографической безопасности
Представитель Минздрава рассказала, что в прошлом году на дому в Беларуси рожали 230 женщин.
— У нас есть показатели — показатель младенческой смертности и перинатальных потерь, в которые входит мертворождаемость и гибель детей в первые семь суток жизни. В республике показатель перинатальной смертности — 3,1 промилле. Это один из самых низких показателей в мире. При родах на дому по стране — 21,6. Только задумайтесь, это же в семь раз больше, — сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Елена Богдан.
Акушер-гинеколог Логойской ЦРБ Ирина Козловская привела пример по своему городу: если в Логойске и фиксируются случаи домашних родов, то они случайны.
— Да, такое бывает, но только в том случае, когда женщина поздно вызывает машину скорой помощи. В таком случае мама с ребеночком доставляется к нам, и им оказывается медицинская помощь в полном объеме. На такие вызовы выезжает обычная бригада скорой помощи, в критических случаях с ней едет акушер-гинеколог. На моей памяти был случай, когда я поехала на вызов со скорой.
Поводом для обсуждения моральности и безопасности домашних родов для врачей стала
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Перинатальная смертность при родах на дому в Беларуси в семь раз выше, чем общий показатель по стране. Об этом медики рассказали журналистам во время пресс-тура по...
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