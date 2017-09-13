У норвежцев, которые сели на мель под Дубровно, снова проблемы с яхтой

У норвежцев, которые путешествуют на яхте «Сириус» по рекам, заливам и морям снова проблемы с судном. Почти две недели назад они сели на мель в Витебской области. Вчера, когда проплывали Речицу, в яхте забарахлил двигатель.





Напомним, 17 августа команда вышла в плавание из финляндского Хельсинки. Плыли по Финскому заливу. Маршрут продолжили через Санкт-Петербург — по Неве. Затем попали в Новоладожский канал, по реке Волхов добрались до Великого Новгорода. Позже переместили судно на лафет и 1 сентября приехали в Смоленск. Оттуда уже держали путь по Днепру. 5 сентября, около 11.30, перешли российско-белорусскую границу. А в 15.30 возле деревни Бурая сели на мель. До вечера трое членов команды пытались справиться с бедой сами, но когда поняли, что это невозможно, обратились в МЧС.





Специалисты сняли судно с мели и «Сириус» отправился дальше. Останавливался на ночлег в Орше, Могилеве, Шклове, Жлобине, Рогачеве.

Вечером 12 сентября норвежское судно прибыло в Речицу. И здесь, снова потребовалась помощь местных. Как сообщает сайт Dneprovec.by, возникли проблемы с двигателем. Судну уже 39 лет, а двигателю, который раньше стоял на грузовике, и вовсе 60.

Содействие в починке оказал начальник Речицкой спасательной станции Александр Рябцев.





Сейчас неунывающие норвежские путешественники движутся в сторону Украины. Финишировать 57-летний капитан Ойстеин Бах, 59-летний матрос Рун Маркус Гокштед и 48-летний радист и переводчик Тор Ментиярви — планируют в турецком Стамбуле.