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У норвежцев, которые сели на мель под Дубровно, снова проблемы с яхтой

14.09.2017 14:44 — Новости Общества | Tut.by  
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У норвежцев, которые путешествуют на яхте «Сириус» по рекам, заливам и морям снова проблемы с судном. Почти две недели назад они сели на мель в Витебской области. Вчера, когда проплывали Речицу, в яхте забарахлил двигатель.


Напомним, 17 августа команда вышла в плавание из финляндского Хельсинки. Плыли по Финскому заливу. Маршрут продолжили через Санкт-Петербург — по Неве. Затем попали в Новоладожский канал, по реке Волхов добрались до Великого Новгорода. Позже переместили судно на лафет и 1 сентября приехали в Смоленск. Оттуда уже держали путь по Днепру. 5 сентября, около 11.30, перешли российско-белорусскую границу. А в 15.30 возле деревни Бурая сели на мель. До вечера трое членов команды пытались справиться с бедой сами, но когда поняли, что это невозможно, обратились в МЧС.


Специалисты сняли судно с мели и «Сириус» отправился дальше. Останавливался на ночлег в Орше, Могилеве, Шклове, Жлобине, Рогачеве.

Вечером 12 сентября норвежское судно прибыло в Речицу. И здесь, снова потребовалась помощь местных. Как сообщает сайт Dneprovec.by, возникли проблемы с двигателем. Судну уже 39 лет, а двигателю, который раньше стоял на грузовике, и вовсе 60.

Содействие в починке оказал начальник Речицкой спасательной станции Александр Рябцев.


Сейчас неунывающие норвежские путешественники движутся в сторону Украины. Финишировать 57-летний капитан Ойстеин Бах, 59-летний матрос Рун Маркус Гокштед и 48-летний радист и переводчик Тор Ментиярви — планируют в турецком Стамбуле.

 
Теги: Могилев
 
 
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Три отважных норвежца, котрые путешествуют на яхте "Сириус" по рекам, заливам и морям снова испытали проблемы с судном. Несколько дней назад они сели на мель в...

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