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У норвежцев, которые сели на мель под Дубровно, снова проблемы с яхтой
14.09.2017 14:44 — Новости Общества | Tut.by
У норвежцев,
Напомним, 17 августа команда вышла в плавание из финляндского Хельсинки. Плыли по Финскому заливу. Маршрут продолжили через Санкт-Петербург — по Неве. Затем попали в Новоладожский канал, по реке Волхов добрались до Великого Новгорода. Позже переместили судно на лафет и 1 сентября приехали в Смоленск. Оттуда уже держали путь по Днепру. 5 сентября, около 11.30, перешли российско-белорусскую границу. А в 15.30 возле деревни Бурая сели на мель. До вечера трое членов команды пытались справиться с бедой сами, но когда поняли, что это невозможно, обратились в МЧС.
Специалисты сняли судно с мели и «Сириус» отправился дальше. Останавливался на ночлег в Орше, Могилеве, Шклове, Жлобине, Рогачеве.
Вечером 12 сентября норвежское судно прибыло в Речицу. И здесь, снова потребовалась помощь местных. Как
Содействие в починке оказал начальник Речицкой спасательной станции Александр Рябцев.
Сейчас неунывающие норвежские путешественники движутся в сторону Украины. Финишировать 57-летний капитан Ойстеин Бах, 59-летний матрос Рун Маркус Гокштед и 48-летний радист и переводчик Тор Ментиярви — планируют в турецком Стамбуле.
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Три отважных норвежца, котрые путешествуют на яхте "Сириус" по рекам, заливам и морям снова испытали проблемы с судном. Несколько дней назад они сели на мель в...
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