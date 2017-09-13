В Бресте на мусороперерабатывающем заводе нашли бутылку с ртутью

13 сентября в цеху по переработке бытовых отходов мусороперерабатывающего завода в Бресте обнаружили бутылку с ртутью, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

Закупоренная стеклянная бутылка емкостью 0,75 литра содержала 423 грамма ртути. Работники цеха по переработки, которые обнаружили опасный предмет, обратились к спасателям, а те предупредили милицию.

Бутылку изъяли сотрудники МЧС. Загрязнения окружающей среды не произошло. По данному факту милиция проводит проверку.