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В Бресте на мусороперерабатывающем заводе нашли бутылку с ртутью
14.09.2017 15:10 — Новости Общества | Tut.by
13 сентября в цеху по переработке бытовых отходов мусороперерабатывающего завода в Бресте обнаружили бутылку с ртутью, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.
Закупоренная стеклянная бутылка емкостью 0,75 литра содержала 423 грамма ртути. Работники цеха по переработки, которые обнаружили опасный предмет, обратились к спасателям, а те предупредили милицию.
Бутылку изъяли сотрудники МЧС. Загрязнения окружающей среды не произошло. По данному факту милиция проводит проверку.
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Бутылку изъяли сотрудники МЧС. Загрязнения окружающей среды не произошло. По данному факту милиция проводит проверку.
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