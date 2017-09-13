Лучшую песню про Крымский мост написал водитель из Иваново

МИНСК, 14 сен — Sputnik. Лучшую песню про Крымский мост, которая победила в одноименном конкурсе написал Леонид Чернышев, водитель из Иваново.

Премьера песни состоялась на "Новой волне", ее исполнил Олег Газманов. Автора пригласили на премьеру, он приехал в Сочи вместе с детьми — Марией и Владимиром.

Для "Новой волны" авторская гитарная версия песни прошла студийную обработку. Леонид Чернышев не скрывал своего восторга после премьеры песни.

"Эмоции зашкаливают, сердце стучит и не может остановиться от радости. Выступление Олега огромное впечатление произвело. Человек вложил душу в исполнение, подарил жизнь этой песне. Я тронут до глубины души", — признался растроганный автор сразу после премьеры.

По словам Леонида, ему еще предстоит поездка на стройку Крымского моста. Он давно мечтал увидеть своими глазами это грандиозное сооружение.

"Это действительно грандиозная стройка. Это то, что, возможно, соединяет нашу нацию, наш народ. Мне очень понравились слова: "…он создан русскою душой, ее рабочими руками". Так просто и красиво. И это действительно так", — сказал Олег Газманов.



© Sputnik/ Виталий Тимкив Строительство транспортного перехода через Керченский пролив на острове Тузла в Азовском море

Известный певец признался, что тоже мечтает полететь к месту стройки и увидеть ее своими глазами.

В сентябре Леонид Чернышев поедет на экскурсию по стройплощадке Крымского моста. Вместе с Леонидом большую стройку увидят авторы песен, занявших второе и третье места в конкурсе, а также тройка лидеров номинации "Стихотворение про Крымский мост".