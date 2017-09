МИНСК, 14 сен — Sputnik. Американской поп-певице Селене Гомес пересадили почку ее близкой подруги, такое сенсационное заявление сделала сама артистка в своем аккаунте в Instagram.

Селена Гомес — одна из популярных современных артисток. Клип на ее песню "Love You Like A Love" посмотрели более 430 миллионов раз, а "Come & Get It" — более 500 миллионов просмотров. В социальных сетях певицы сотни миллионов подписчиков, а также она известна как бывшая девушка Джастина Бибера.

"Некоторые из моих поклонников заметили, что летом я куда-то пропала. Дело в том, что мне нужно было пересадить почку из-за моей волчанки и пройти курс реабилитации. Это то, что мне нужно было сделать для моего здоровья. Я хочу публично поблагодарить свою семью и невероятную команду врачей за все, что они сделали для меня до и после операции", — написала сама Гомес в четверг.

Почку ей пожертвовала лучшая подруга — Франция Раиса. Приятельницы артистки также чувствует себя сейчас хорошо. В своем Instagram-аккаунте Гомес опубликовала снимок из больничной палаты, а также фотографии своих шрамов после операции.

Селене Гомес 25 лет. Она занимается не только музыкой, но и дизайном, кинематографом, а также продюсированием. Кроме того, Гомес — посол доброй воли UNISEF. Последний ее сингл на песню "Fetish" вышел в июле этого года, а не так давно многие СМИ обсуждали кардинальную смену образа певицы: она стала выглядеть более готично.