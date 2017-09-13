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Певице Селене Гомес пересадили почку

14.09.2017 15:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен — Sputnik. Американской поп-певице Селене Гомес пересадили почку ее близкой подруги, такое сенсационное заявление сделала сама артистка в своем аккаунте в Instagram.

Селена Гомес — одна из популярных современных артисток. Клип на ее песню "Love You Like A Love" посмотрели более 430 миллионов раз, а "Come & Get It" — более 500 миллионов просмотров. В социальных сетях певицы сотни миллионов подписчиков, а также она известна как бывшая девушка Джастина Бибера.

"Некоторые из моих поклонников заметили, что летом я куда-то пропала. Дело в том, что мне нужно было пересадить почку из-за моей волчанки и пройти курс реабилитации. Это то, что мне нужно было сделать для моего здоровья. Я хочу публично поблагодарить свою семью и невероятную команду врачей за все, что они сделали для меня до и после операции", — написала сама Гомес в четверг.

Почку ей пожертвовала лучшая подруга — Франция Раиса. Приятельницы артистки также чувствует себя сейчас хорошо. В своем Instagram-аккаунте Гомес опубликовала снимок из больничной палаты, а также фотографии своих шрамов после операции.

 

I’m very aware some of my fans had noticed I was laying low for part of the summer and questioning why I wasn’t promoting my new music, which I was extremely proud of. So I found out I needed to get a kidney transplant due to my Lupus and was recovering. It was what I needed to do for my overall health. I honestly look forward to sharing with you, soon my journey through these past several months as I have always wanted to do with you. Until then I want to publicly thank my family and incredible team of doctors for everything they have done for me prior to and post-surgery. And finally, there aren’t words to describe how I can possibly thank my beautiful friend Francia Raisa. She gave me the ultimate gift and sacrifice by donating her kidney to me. I am incredibly blessed. I love you so much sis. Lupus continues to be very misunderstood but progress is being made. For more information regarding Lupus please go to the Lupus Research Alliance website: www.lupusresearch.org/ —by grace through faith

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) Сен 14 2017 в 3:07 PDT

 

Селене Гомес 25 лет. Она занимается не только музыкой, но и дизайном, кинематографом, а также продюсированием. Кроме того, Гомес — посол доброй воли UNISEF. Последний ее сингл на песню "Fetish" вышел в июле этого года, а не так давно многие СМИ обсуждали кардинальную смену образа певицы: она стала выглядеть более готично.

 
Теги: Минск
 
 
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Поп-певица и бывшая девушка Джастина Бибера Селена Гомес страдала от тяжелого заболевания - волчанки.

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