В минском метро парень пошутил про бомбу в своем рюкзаке. Теперь ему грозит до 5 лет

В сентябре прокуратура Минска возбудила уголовное дело в отношении 20-летнего парня, который при досмотре в метро пошутил, что у него в рюкзаке бомба. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: metropoliten.by

Днем 14 июля молодой человек 1998 года рождения отказался от досмотра ручной клади на станции метро «Пролетарская» и сказал, что у него в рюкзаке взрывное устройство.

Незамедлительно рюкзак накрыли локализующим устройством «Фонтан-3М», а на место происшествия вызвали саперно-пиротехническую группу войсковой части 5448 внутренних войск. Правда, ничего запрещенного в рюкзаке не обнаружили.

Недавно на парня завели уголовное дело по части 1 статьи 340 (Заведомо ложное сообщение об опасности) УК РБ. Санкция данной статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы до пяти лет.

Правоохранители говорят, что на такие случаи приходится отвлекать значительные силы и средства. Ведь это может повлечь за собой массовую эвакуацию граждан, остановку деятельности жизненно важных объектов социальной инфраструктуры и так далее. Отметим также, что работу прибывающих на место экстренных служб по закону оплачивает правонарушитель.