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СМИ: скончалась экс-солистка группы "Банд'Эрос"

14.09.2017 16:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен — Sputnik. Некоторые СМИ сообщили в четверг о смерти бывшей солистки поп-группы "Банд'Эрос" Рады Змихновской, о причинах случившегося пока ничего не известно.

По сообщениям прессы, близкие Змихновской подтвердили информацию о смерти артистки.

Рада покинула музыкальный проект в 2007 году, причиной завершения карьеры в группе стала якобы беременность певицы. На место "блондинки" в "Банд'Эрос" пришла Татьяна Миловидова. Она является солисткой текущего состава.

Группа "Банд'Эрос" образовалась в 2005 году, коллектив стал популярным после выхода трека "Не зарекайся". Спустя несколько лет вслед за Радой коллектив покинули Батишта и Гарик, музыканты начали сольную карьеру.

 
Теги: Минск
 
 
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Певица Рада Змихновская покинула известный музыкальный коллектив в 2007 году.

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