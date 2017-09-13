МИНСК, 14 сен — Sputnik. Некоторые СМИ сообщили в четверг о смерти бывшей солистки поп-группы "Банд'Эрос" Рады Змихновской, о причинах случившегося пока ничего не известно.

По сообщениям прессы, близкие Змихновской подтвердили информацию о смерти артистки.

Рада покинула музыкальный проект в 2007 году, причиной завершения карьеры в группе стала якобы беременность певицы. На место "блондинки" в "Банд'Эрос" пришла Татьяна Миловидова. Она является солисткой текущего состава.

Группа "Банд'Эрос" образовалась в 2005 году, коллектив стал популярным после выхода трека "Не зарекайся". Спустя несколько лет вслед за Радой коллектив покинули Батишта и Гарик, музыканты начали сольную карьеру.