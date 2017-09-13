У стен Старого замка начались подготовительные работы к реставрации

В феврале нынешнего года в стенах замка прошло совещание, на котором обсудили ближайшие перспективы реставрации Гродно">комплекса Старого замка. Его провел председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. Были представлены основные проектные решения по проведению реставрационных работ. Проект был согласован в Министерстве культуры Республики Беларусь, прошел госэкспертизу и как результат — у стен замка началась работа.





На начальном этапе здесь появится ограждение необычной стройплощадки. Рядом с существующим каменным — пешеходный мост, и попасть в замок спустя время можно будет только по навесной временной переправе. Далее по плану — усиление фундаментов галереи от дворца во въездную браму, самой брамы, помещения рядом с ней и оставшихся частей крепостной стены и башни.

- Сегодня проводим геодезическую разбивку пешеходного моста и вынос осей, на которые будем ориентироваться в дальнейшем, — говорит прораб строительного управления № 210 ОАО «Гроднопромстрой» Александр Петрович. — Определимся с субподрядчиком, который будет выполнять специализированные виды работ.





В ходе реставрации в этом году планируется освоить один миллион рублей (10 миллиардов неденоминированных).

— Важно понимать, что это не строительство нового объекта по типовому проекту, а гораздо более сложное начинание, — говорит директор историко-археологического музея Юрий Китурко. — За ходом работы строителей на протяжении всего времени будет следить археолог, назначенный Национальной академией наук. Если возникнет необходимость, могут появиться корректировки уже по ходу реставрации.

Сейчас замок, особенно его входная группа, выглядит не лучшим образом — там велись исследовательские работы, часть кладки сняли, обнажив в стене отверстия.

— Кирпичи XVI века расслоились, а цементный состав давно не такой прочный, — продолжает Юрий Китурко. — Строения в буквальном смысле требуют основательных работ по укреплению.





После многочисленных обсуждений в Гродно и Министерстве культуры, было решено восстановить замок на период Стефана Батория, то есть 1580-х годов. С изменениями и дополнениями этот проект архитектора Владимира Бочкова актуален по сегодняшний день.

С учетом масштабов реконструкции решено разделить работы на три очереди. Сегодня они начались согласно проекту первой очереди. Он включает галерею, въездную башню и часть стены над Неманом до средней башни.