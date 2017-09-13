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Глава областной милиции и профсоюзный лидер назначены членами облисполкома

14.09.2017 17:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение членами Брестского облисполкома начальника областной милиции Александра Астрейко и председателя Брестского областного объединения профсоюзов Александра Мурашкина. Об этом сообщает БЕЛТА.

Кадровые вопросы глава государства рассмотрел 14 сентября.

Александр Астрейко занял должность начальника УВД Брестского облисполкома 12 мая. На этом посту он сменил генерал-майора милиции Федора Балейко.

Александр Мурашкин до того, как возглавить профсоюзы, занимал должность начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Брестского облисполкома.

 
 
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Кадровые вопросы Глава государства рассмотрел 14 сентября.

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