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Во всех районах Минска добавится по бассейну шаговой доступности

14.09.2017 17:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен – Sputnik. По одному бассейну ежегодно будет строиться в каждом районе Минска, сообщил Sputnik заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Андрей Патеев.

Во всех районах Минска добавится по бассейну шаговой доступности
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Городская среда: большой спорт стартует из школьного спортзала?

Круглый стол "Городская среда: большой спорт стартует из школьного спортзала" прошел в четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

В районах собираются возвести бассейны шаговой доступности – небольшие, с минимальным набором чаш для плавания. 

"Каждый год в каждом районе Минска построим по бассейну", – сказал Патеев. 

Он также отметил, что первый объект уже построен в Московском районе, еще один должен появиться ориентировочно в 2017 году в Заводском районе.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый такой объект уже открылся в Московском районе, на очереди – Заводской район.

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