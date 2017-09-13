|
Во всех районах Минска добавится по бассейну шаговой доступности
14.09.2017 17:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. По одному бассейну ежегодно будет строиться в каждом районе Минска, сообщил Sputnik заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Андрей Патеев.
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Круглый стол "Городская среда: большой спорт стартует из школьного спортзала" прошел в четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.
В районах собираются возвести бассейны шаговой доступности – небольшие, с минимальным набором чаш для плавания.
"Каждый год в каждом районе Минска построим по бассейну", – сказал Патеев.
Он также отметил, что первый объект уже построен в Московском районе, еще один должен появиться ориентировочно в 2017 году в Заводском районе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый такой объект уже открылся в Московском районе, на очереди – Заводской район.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии