Во всех районах Минска добавится по бассейну шаговой доступности

МИНСК, 14 сен – Sputnik. По одному бассейну ежегодно будет строиться в каждом районе Минска, сообщил Sputnik заместитель начальника управления спорта и туризма Мингорисполкома Андрей Патеев.

Круглый стол "Городская среда: большой спорт стартует из школьного спортзала" прошел в четверг в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

В районах собираются возвести бассейны шаговой доступности – небольшие, с минимальным набором чаш для плавания.

"Каждый год в каждом районе Минска построим по бассейну", – сказал Патеев.

Он также отметил, что первый объект уже построен в Московском районе, еще один должен появиться ориентировочно в 2017 году в Заводском районе.