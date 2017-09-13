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Минюст объяснил, почему адвоката Бахтину лишили лицензии
14.09.2017 17:40 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен — Sputnik. Министерство юстиции Беларуси объяснило, почему адвоката Анну Бахтину решили лишить лицензии.
Бахтина в разное время защищала в суде журналистку и супругу экс-кандидата в президенты Андрея Санникова Ирину Халип, блогера Эдуарда Пальчиса и одного из фигурантов дела о
Информация о лишении ее лицензии появилась в СМИ накануне — тогда сама Бахтина связала это со своим последним делом. По словам же Минюста, Бахтина не прошла плановую проверку.
Как подчеркнули в ведомстве, уведомление о предстоящей проверке, а также перечень вопросов, подлежащих проверке, были заранее направлены в адрес Минской городской коллегии адвокатов.
"Ранее аналогичная проверка проводилась Министерством юстиции в Могилевской областной коллегии адвокатов, по результатам которой были выявлены нарушения законодательства", — уточнил заместитель министра юстиции Николай Старовойтов.
В результате проверки столичных юристов из 200 адвокатов факты нарушения законодательства нашли у 64-х.
"Адвокаты должны точно и неукоснительно соблюдать законодательство, а также Правила профессиональной этики адвоката. Выявленные в ходе проверки нарушения законодательства свидетельствуют о ненадлежащем выполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей, что является основанием для проведения внеочередной аттестации", — добавил Старовойтов.
Внеочередную аттестацию Бахтиной и еще 18 адвокатов Квалификационная комиссия провела 12 сентября. В ходе проверки, подчеркнули в Минюсте, сама Бахтина признала найденные нарушения.
"Квалификационной комиссией были проверены знания адвокатом законодательства Республики Беларусь в форме собеседования. На первый вопрос Бахтина ответила неверно, на второй и иные вопросы заявила, что отвечать отказывается", — добавил замминистра.
После этого комиссия и решила, что Бахтина не обладает достаточной квалификацией.
Однако, напомнили в Минюсте, в июле 2011 года Бахтину также лишали аттестации, тогда же жалобу адвоката рассмотрели и решили разрешить ей дальнейшую деятельность.
Как отметил Старовойтов, действие лицензии Бахтиной прекращается с 27 сентября.
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В ходе аттестации известная адвокат признала выявленные у нее нарушения, однако потом связала лишение лицензии с делом "Белого легиона".
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