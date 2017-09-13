Минюст объяснил, почему адвоката Бахтину лишили лицензии

МИНСК, 14 сен — Sputnik. Министерство юстиции Беларуси объяснило, почему адвоката Анну Бахтину решили лишить лицензии.

Бахтина в разное время защищала в суде журналистку и супругу экс-кандидата в президенты Андрея Санникова Ирину Халип, блогера Эдуарда Пальчиса и одного из фигурантов дела о "Белом легионе" .

Информация о лишении ее лицензии появилась в СМИ накануне — тогда сама Бахтина связала это со своим последним делом. По словам же Минюста, Бахтина не прошла плановую проверку.

Как подчеркнули в ведомстве, уведомление о предстоящей проверке, а также перечень вопросов, подлежащих проверке, были заранее направлены в адрес Минской городской коллегии адвокатов.

"Ранее аналогичная проверка проводилась Министерством юстиции в Могилевской областной коллегии адвокатов, по результатам которой были выявлены нарушения законодательства", — уточнил заместитель министра юстиции Николай Старовойтов.

В результате проверки столичных юристов из 200 адвокатов факты нарушения законодательства нашли у 64-х.

"Адвокаты должны точно и неукоснительно соблюдать законодательство, а также Правила профессиональной этики адвоката. Выявленные в ходе проверки нарушения законодательства свидетельствуют о ненадлежащем выполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей, что является основанием для проведения внеочередной аттестации", — добавил Старовойтов.

Внеочередную аттестацию Бахтиной и еще 18 адвокатов Квалификационная комиссия провела 12 сентября. В ходе проверки, подчеркнули в Минюсте, сама Бахтина признала найденные нарушения.

"Квалификационной комиссией были проверены знания адвокатом законодательства Республики Беларусь в форме собеседования. На первый вопрос Бахтина ответила неверно, на второй и иные вопросы заявила, что отвечать отказывается", — добавил замминистра.

После этого комиссия и решила, что Бахтина не обладает достаточной квалификацией.

Однако, напомнили в Минюсте, в июле 2011 года Бахтину также лишали аттестации, тогда же жалобу адвоката рассмотрели и решили разрешить ей дальнейшую деятельность.

Как отметил Старовойтов, действие лицензии Бахтиной прекращается с 27 сентября.