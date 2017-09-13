Некоторые страны предсказывают погоду с точностью 95%. Новый министр улучшит работу метеорологов

Минприроды собирается наладить более качественную работу гирометеорологов. Новый министр Андрей Худык советует равняться на страны, которые предсказывают погоду с точностью до 95%, сообщает БЕЛТА.



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Прежде всего обратят внимание на уровень специалистов, обеспеченность техническим оборудованием, методы и формы работы.

— Безусловно, не все самые совершенные в мире технологии применяются у нас. Но если применяются, тогда мы должны так же, как и некоторые страны, которые более точно предсказывают прогноз погоды, выдавать сегодня качество этой информации для населения и в целом для экономики страны, — отметил министр природы Андрей Худык.

При этом он обратил внимание, что стопроцентно предсказать погоду невозможно. Но посоветовал брать пример с государств, которые делают это с точностью 95%.

Сегодня качество прогнозов погоды в Беларуси раскритиковал президент , как раз назначая на должность нового министра природы.

— Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались, — сказал президент.