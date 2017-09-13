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Некоторые страны предсказывают погоду с точностью 95%. Новый министр улучшит работу метеорологов
14.09.2017 17:48 — Новости Общества | Tut.by
Минприроды собирается наладить более качественную работу гирометеорологов. Новый министр Андрей Худык советует равняться на страны, которые предсказывают погоду с точностью до 95%,
Прежде всего обратят внимание на уровень специалистов, обеспеченность техническим оборудованием, методы и формы работы.
— Безусловно, не все самые совершенные в мире технологии применяются у нас. Но если применяются, тогда мы должны так же, как и некоторые страны, которые более точно предсказывают прогноз погоды, выдавать сегодня качество этой информации для населения и в целом для экономики страны, — отметил министр природы Андрей Худык.
При этом он обратил внимание, что стопроцентно предсказать погоду невозможно. Но посоветовал брать пример с государств, которые делают это с точностью 95%.
Сегодня качество прогнозов погоды в Беларуси
— Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались, — сказал президент.
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Минприроды собирается наладить более качественную работу гирометеорологов. Новый министр Андрей Худык советует равняться на страны, которые предсказывают...
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