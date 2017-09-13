ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Некоторые страны предсказывают погоду с точностью 95%. Новый министр улучшит работу метеорологов

14.09.2017 17:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минприроды собирается наладить более качественную работу гирометеорологов. Новый министр Андрей Худык советует равняться на страны, которые предсказывают погоду с точностью до 95%, сообщает БЕЛТА.


Снимок использован для иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Прежде всего обратят внимание на уровень специалистов, обеспеченность техническим оборудованием, методы и формы работы.

— Безусловно, не все самые совершенные в мире технологии применяются у нас. Но если применяются, тогда мы должны так же, как и некоторые страны, которые более точно предсказывают прогноз погоды, выдавать сегодня качество этой информации для населения и в целом для экономики страны, — отметил министр природы Андрей Худык.

При этом он обратил внимание, что стопроцентно предсказать погоду невозможно. Но посоветовал брать пример с государств, которые делают это с точностью 95%.

Сегодня качество прогнозов погоды в Беларуси раскритиковал президент, как раз назначая на должность нового министра природы.

—  Их прогнозы порой не то что читать… Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали. Там больше тысячи человек. Займитесь этой структурой и научитесь работать у структуры — совсем небольшая — в нашей армии есть (в ВВС и войсках ПВО) — на трое суток информация по часам, и ни разу не ошибались, — сказал президент.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минприроды собирается наладить более качественную работу гирометеорологов. Новый министр Андрей Худык советует равняться на страны, которые предсказывают...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минюст объяснил, почему адвоката Бахтину лишили лицензии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика