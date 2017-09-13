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В Глубокском районе ввели комендантский час из-за учений "Запад-2017"

14.09.2017 19:40 — Новости Общества | Tut.by  
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В связи с проведением на территории Глубокского района учений по территориальной обороне в рамках совместных стратегических учений Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2017» в городе Глубокое вводится комендантский час, сообщили на сайте Глубокского райисполкома.

Комендантский час будет действовать с 14 по 20 сентября с 22.00 до 6.00.

«Во время комендантского часа жителям запрещается находиться (без необходимости) вне жилищ, перемещаться между населенны ми пунктами без документов, удостоверяющих или подтверждающих личность», — сказано в сообщении со ссылкой на закон Беларуси «О военном положении».

 
 
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Комендантский час будет действовать с 14 по 20 сентября с 22.00 до 6.00.

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