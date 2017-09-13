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Пинских невест приглашают принять участие в велопробеге
14.09.2017 20:08 — Новости Общества | Tut.by
Традиционный городской велопробег «Невеста на велосипеде» пройдет в Пинске в рамках празднования Дня города.
30 сентября девушки в свадебных нарядах прокатятся на велобайках по исторической части старинного города. Мероприятие завершится представлением на площади Ленина.
Все участники конкурса должны иметь креативный свадебный наряд, прическу и соответствующие атрибуты, велосипед также должен быть необычно оформлен.
Победители различных номинаций получат памятные призы и дипломы. Среди невест, которые планируют выйти замуж в 2018 году, будет разыгран именной сертификат на услуги специалистов свадебного бизнеса.
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Все участники конкурса должны иметь креативный свадебный наряд, прическу и соответствующие атрибуты, велосипед также должен быть необычно оформлен.
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