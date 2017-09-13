Пинских невест приглашают принять участие в велопробеге

Традиционный городской велопробег «Невеста на велосипеде» пройдет в Пинске в рамках празднования Дня города.





30 сентября девушки в свадебных нарядах прокатятся на велобайках по исторической части старинного города. Мероприятие завершится представлением на площади Ленина.

Все участники конкурса должны иметь креативный свадебный наряд, прическу и соответствующие атрибуты, велосипед также должен быть необычно оформлен.

Победители различных номинаций получат памятные призы и дипломы. Среди невест, которые планируют выйти замуж в 2018 году, будет разыгран именной сертификат на услуги специалистов свадебного бизнеса.

По информации Пинского ГИК, к участию в конкурсе будут допущены претендентки старше 18 лет. Регистрация участников — до 29 сентября по адресу: г. Пинск, пл. Ленина, 7, каб. 9, тел. 32−25−77, e-mail: centrpinsk@mail.ru.