14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первый день учения "Запада-2017" отрабатывались вопросы несения боевого дежурства по противовоздушной обороне. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

В первый день учения изучались и анализировались действия командующих, командиров и штабов при управлении войсками в ходе стабилизации обстановки в зонах и районах ответственности, выполнялись мероприятия непосредственной подготовки войск и сил. "Был организован практический розыгрыш боевых специальных действий по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, отрабатывались вопросы несения боевого дежурства по противовоздушной обороне", - рассказал Владимир Макаров.

В частности, на полигоне Ружанский пресечено условное нарушение государственной границы в воздушном пространстве. На полигоне Борисовский выполнялись мероприятии непосредственной подготовки к боевым действиям. В Глубокском районе отрабатывались вопросы организации территориальной обороны.

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" началось 14 сентября. Учение продлится до 20 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России оно пройдет на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

При определении замысла учения "Запад-2017" учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта современных вооруженных конфликтов. В основу замысла положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанный с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси: с одной стороны - "Северные", включающие Союзное государство, с другой - "Западные" - коалиция заинтересованных государств.

Численность личного состава, участвующего в учении, составляет около 12,7 тыс. военнослужащих. При этом в Беларуси будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - немногим более 7 тыс., России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков. Также будет использовано до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов. "Запад-2017" пройдет в два этапа. Первый продлится трое суток. Во время него предполагается завершить подготовку войск к боевому применению по изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника. Будет также произведено наращивание группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов. На втором этапе учения, который продлится четверо суток, планируется отработать вопросы управления войсками в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в условиях быстро меняющейся обстановки.

Беларусь пригласила для наблюдения за учением представителей международных организаций: ООН, ОБСЕ, Организации Североатлантического договора, СНГ, ОДКБ, Международного комитета Красного Креста, а также военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Беларуси - всего более 80 человек.

На учение приедут и военные наблюдатели из Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии. Ход учения будет широко освещаться в СМИ. Журналисты в период его активной фазы - 17-19 сентября - смогут выехать на полигоны, где будут проводиться розыгрыши военных действий: Ружанский, Осиповичский и Домановский. Кроме того, с 14 сентября запланирован ежедневный брифинг для аккредитованных журналистов официального представителя Министерства обороны о задачах, решаемых в ходе учения, по итогам каждого дня. Большую заинтересованность в освещении учений высказали иностранные СМИ. В адрес белорусской стороны поступило беспрецедентное количество обращений с просьбой об аккредитации - около 270. Заявки получены от информагентств, изданий и телеканалов изо всех стран-соседей, а также Великобритании, Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции. Учение будут освещать и журналисты из Катара, Республики Корея, Японии. -0-