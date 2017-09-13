Фото сайта Министерства обороны Российской Федерации

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все участвующие российские военные приехали в Беларусь на "Запад-2017", прибытие других подразделений не предусмотрено. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления информации - пресс-секретарь главного управления идеологической работы Министерства обороны Владимир Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Минобороны отметил, что все подразделения российской составляющей региональной группировки войск прибыли и находятся на полигонах, приступили к отработке учебных вопросов. "Прибытие иных российских подразделений на учение на территорию Беларуси не предусмотрено", - подчеркнул он.

"Если вопросы отрабатываются в России, то без перегруппировки на территорию Беларуси - это официальная информация", - добавил Владимир Макаров. Если передислокация и происходит, то на российские полигоны - в учении "Запад-2017" их задействовано три, добавил он. Причем белорусские подразделения на этих полигонах не задействованы.

Пресс-секретарь также обратил внимание, что в эти дни в Беларуси не предусмотрено проведения других учений, помимо "Запада-2017".

Совместное стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" началось 14 сентября. Учение продлится до 20 сентября. На территории Беларуси будут задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России оно пройдет на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.

При определении замысла учения "Запад-2017" учитывались современные подходы к применению войск (сил) на основе опыта современных вооруженных конфликтов. В основу замысла "Запада-2017" положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастания конфликта, связанный с возрастанием активности незаконных вооруженных формирований, международных сепаратистских и террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом противоборствующие стороны условно расположены в пределах реальных границ Беларуси: с одной стороны - "Северные", включающие Союзное государство Беларуси и России, с другой - "Западные" - коалиция заинтересованных государств. По подобному сценарию начинались все вооруженные конфликты в последнее время.

Численность личного состава, участвующего в учении составляет около 12,7 тыс. военнослужащих. При этом в Беларуси будет задействовано около 10,2 тыс. человек (от Беларуси - немногим более 7 тыс., России - около 3 тыс.), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков. Также будет использовано до 150 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов.-0-