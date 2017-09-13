Состояние детей из Светлогорска, отравившихся средством от насекомых, стабилизировалось

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние отравившихся детей из Светлогорска стабилизировалось, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"Детям из Светлогорска помощь оказана в полном объеме. Состояние стабилизировано", - отметили в пресс-службе. Для дальнейшего наблюдения всех детей перевели в Гомель, где им в случае необходимости при отдаленных последствиях окажут необходимую помощь.

Как сообщалось, в Светлогорске отравились пять детей, выпив, по предварительной информации, средство от насекомых. Вероятнее всего, они отравились чемеричной водой, средством для борьбы со вшами. По факту отравления проверку будет проводить милиция.-0-