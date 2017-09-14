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Незвездная болезнь: 7 знаменитостей с недугами
14.09.2017 23:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен — Sputnik. Накануне Леди Гага сообщила в своем твиттер-аккаунте, что у нее фибромиалгия.
О наличии болезни у звезды стало известно еще в 2013 году, тем не менее, чем конкретно болеет Гага, общественность не знала. Певица написала, что хочет помочь в осведомленности и объединить всех людей, которые страдают от фибромиалгии. Поклонники в буквальном смысле атаковали Леди Гагу в комментариях словами поддержки, это очень впечатлило диву.
Sputnik собрал семь именитых звезд, которые страдают от разной степени заболеваний:
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У звезд есть статус, слава и деньги, однако, как и все мы, они не застрахованы от диареи, ОРВИ, рака и прочих недугов.
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