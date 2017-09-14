МИНСК, 14 сен — Sputnik. Бывшая солистка группы "Банд'Эрос" Рада Змихновская умерла после кровоизлияния в мозг, а в коме она находилась последние несколько дней.

О смерти Змихновской стало известно днем в четверг: ряд СМИ сообщил о том, что бывшая участница популярной российской поп-группы скончалась в Калифорнии — по иронии судьбы, недалеко от киностудии Columbia Pictures, которой посвящена самая известная песня "Банд'Эрос".

Как выяснилось ближе к вечеру, умерла экс-солистка группы от последствий кровоизлияния в мозг. Само кровоизлияние произошло несколько дней назад, а последнее время Змихновская провела в коме.

В группе" Банд'Эрос" уже прокомментировали гибель бывшей участницы: артисты связали ее смерть с серией мощных вспышек на Солнце и последующими магнитными бурями.

Ученые до сих пор спорят о степени влияния магнитных бурь на организм человека, а о случаях подобных инцидентов по причине только активности Солнца ранее медицине известно не было.

Группа "Банд'Эрос" была создана 11 лет назад, Змихновская участвовала в ней в самый известный период времени — во время выхода песен "Коламбия пикчерз", "Манхеттен" и ряда других.

Дата и место похорон Рады Змихновской пока неизвестны.

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