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Стала известна причина смерти экс-солистки группы "Банд'Эрос"
14.09.2017 21:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен — Sputnik. Бывшая солистка группы "Банд'Эрос"
О смерти Змихновской стало известно днем в четверг: ряд СМИ сообщил о том, что бывшая участница популярной российской поп-группы скончалась в Калифорнии — по иронии судьбы, недалеко от киностудии Columbia Pictures, которой посвящена самая известная песня "Банд'Эрос".
Как выяснилось ближе к вечеру, умерла экс-солистка группы от последствий кровоизлияния в мозг. Само кровоизлияние произошло несколько дней назад, а последнее время Змихновская провела в коме.
В группе" Банд'Эрос" уже прокомментировали гибель бывшей участницы: артисты связали ее смерть с
Ученые до сих пор спорят о степени влияния магнитных бурь на организм человека, а о случаях подобных инцидентов по причине только активности Солнца ранее медицине известно не было.
Группа "Банд'Эрос" была создана 11 лет назад, Змихновская участвовала в ней в самый известный период времени — во время выхода песен "Коламбия пикчерз", "Манхеттен" и ряда других.
Дата и место похорон Рады Змихновской пока неизвестны.
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Певица скончалась от последствий кровоизлияния в мозг, а ее бывшие коллеги связали гибель Змихновской с активностью Солнца.
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