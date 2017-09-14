Доброе утро!

О погоде сегодня не будем: президент раскритиковал прогнозы , так мы теперь и не знаем, верить ли им. Подождем улучшенных .





ВАЖНОЕ

Президент вчера напомнил правительству о задаче по увеличению средней заработной платы до 1000 рублей: «Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 миллионов сказать: мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить, ну, а дальше уже напрягайтесь и работайте сами». Пока же радоваться нечему . Кстати, глава государства напомнил, что и «декрет о тунеядцах» никто не отменял — совсем даже наоборот .

Начались совместные семидневные учения Вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Главная цель учений, напомним, — отработать взаимодействие различных родов войск для обеспечения военной безопасности Союзного государства. Начало маневров отметилось неожиданной ситуацией — но потом все во всем разобрались . А в Глубоком из-за учений даже ввели комендантский час .





Суд вынес последний приговор по делу Ошмянской таможни: все 13 фигурантов громкого дела отправятся в колонии усиленного режима — только на разные сроки .

Новый завод «БелДжи» выпустил первую партию автомобилей — 220 штук. И вот когда вы сможете их купить .

БАТЭ провел первый матч в Лиге Европы — с «Црвеной Звездой». Ну, несмотря на то, что в конце очень тяжко пришлось нашим, выгрызли-таки борисовчане ничью — 1:1 .

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Станислав Шушкевич дал интервью украинскому телеканалу, и в нем рассказал, как Лукашенко стал президентом. В первый раз, говорит, Александр Григорьевич победил честно, но «будь у нас справедливые выборы, его бы давно и в помине не было». Вот здесь еще много интересного .

Помните резонансную историю о краже денег из сейфа прямо в МВД ? Бывший милиционер украл 270 тысяч долларов, которые были признаны вещдоком, и улетел в Румынию. А теперь выясняется, что денег у бизнесмена, у которого их изъяли, было больше — только 31 тысяча куда-то делась во время обыска .

Вот это коллизия! В Гомеле суд обязал первоклассников вернуть родной бабушке долги отца — теперь мальчишки могут лишиться жилья. Все подробности — тут .

А теперь, рыбаки, внимание! Завидуйте! На Курилах ваши коллеги поймали гигантскую рыбу-луну — смотрите, сколько она весит !

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот здесь у нас тяжелый, но очень важный текст: собрали истории людей, которые родились и росли в ГУЛАГе . Что помнят эти люди? Как сложились их судьбы? Остановитесь и прочтите.





Помните, недавно по нашей просьбе педагоги оценили новые школьные программы? Многие от них не в восторге. Так составители программ решили ответить коллегам (почему-то анонимно) и объяснили , почему были приняты эти новшества.

Продолжаем рассказывать о нашем большом путешествии по США на автомобиле. И в этот раз показываем самое красивое место на Земле , которое мы когда-либо до этого видели. Итак, добро пожаловать на край Гранд-Каньона!





Почитайте , как Логойск смог стать городом, в котором уже 1,5 года не делают аборты. Нет, это не женщины там такие сознательные — просто все местные акушеры-гинекологи отказались прерывать беременности по желанию пациенток.

Фотографиями грибных уловов забиты все социальные сети. Наш Ваня Величко поддался грибной лихорадке и отправился в лес. Как думаете, ему повезло? Сколько удалось собрать в ходе эксперимента и удалось ли заработать на грибах — смотрите в нашем видео .

Все новости четверга, 14 сентября

Кстати. Новость о возможности бесплатно оформить годовую шенгенскую визу при покупке билета на концерт в Белостоке вызвала ажиотаж среди белорусов. Все билеты моментально раскупили. А вчера стало известно, что годовую визу-то все же дадут не всем . Так бывает.

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