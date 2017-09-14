Президент вчера напомнил правительству о задаче по увеличению средней заработной платы до 1000 рублей: «Когда мы этого уровня достигнем, мы можем спокойно любому человеку из 10 миллионов сказать: мы вам помогли, чтобы вы могли покушать и семью накормить, ну, а дальше уже напрягайтесь и работайте сами». Пока же радоваться нечему. Кстати, глава государства напомнил, что и «декрет о тунеядцах» никто не отменял — совсем даже наоборот.
Станислав Шушкевич дал интервью украинскому телеканалу, и в нем рассказал, как Лукашенко стал президентом. В первый раз, говорит, Александр Григорьевич победил честно, но «будь у нас справедливые выборы, его бы давно и в помине не было». Вот здесь еще много интересного.
Почитайте, как Логойск смог стать городом, в котором уже 1,5 года не делают аборты. Нет, это не женщины там такие сознательные — просто все местные акушеры-гинекологи отказались прерывать беременности по желанию пациенток.
Фотографиями грибных уловов забиты все социальные сети. Наш Ваня Величко поддался грибной лихорадке и отправился в лес. Как думаете, ему повезло? Сколько удалось собрать в ходе эксперимента и удалось ли заработать на грибах — смотрите в нашем видео.
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