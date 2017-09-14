В Бресте пройдет крестный ход в память преподобномученика Афанасия Брестского

18 сентября церковь чтит память преподобномученика Афанасия, игумена Брестского, который в 1648 году принял мученическую кончину, защищая православную веру, сообщили TUT.BY в пресс-службе Брестской епархии.

Вечером 17 сентября в 17.00 часов будет отслужено Всенощное бдение в кафедральном соборе преподобного Симеона Столпника.

18 сентября в 7.20 часов, по традиции, состоится крестный ход от кафедрального собора Бреста в Афанасиевский мужской монастырь, где в 9.30 состоится торжественная встреча Высокопреосвященнейшего Митрополита Павла и будет отслужена Божественная литургия с молебном. Богослужение возглавит Предстоятель Белорусской Православной Церкви.

Кроме того, в мероприятиях, посвященных празднованию памяти преподобномученика Афанасия Брестского, примут участие около 17-и архиереев из России, Украины и других епархий Беларуси.