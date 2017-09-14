Не прошло и месяца. После визита президента в аэропорту Бреста сменили начальника

Вадим Губаревич назначен начальником Брестского филиала госпредприятия «Белаэронавигация». До последнего времени он занимал должность заместителя начальника, в Брестском аэропорту трудится с 1992 года. Назначение состоялось 7 сентября, пишет «Вечерний Брест».



Фото: www.avia.by

Вадим Викторович Губаревич родился 2 декабря 1969 года в Бресте. Окончил СШ № 1, Рижское высшее аэронавигационное училище гражданской авиации (1992 г.), Минский государственный высший авиационный колледж (ныне Белорусская государственная академия авиации) (2009 г.). С 1992 года в брестском аэропорту работал диспетчером по управлению воздушным движением, затем старшим диспетчером. С 2014 года и до назначения — заместителем начальника филиала.

Бывший начальник Михаил Скробко ныне занимает должность главного инженера службы воздушного движения и эксплуатации радиотехнического оборудования и связи.

Напомним, 11 августа президент Беларуси Александр Лукашенко посетил аэропорт «Брест» и потребовал привести его в порядок. Глава государства обратил внимание: если аэропорт полностью не загружен сегодня, то это не значит, что и в будущем будет точно так же.