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Умеренно тепло. Погода в Витебске в выходные

15.09.2017 08:04 — Новости Общества | Tut.by  
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В выходные будет довольно тепло, но зонты понадобятся, прогнозирует Гидрометеоцентр.


Фото: Игорь Матвеев

В субботу, 16 сентября, температура ночью +10…12 °С, днем +16…18 °С. Без осадков, облачно.

В воскресенье ожидается небольшой дождь. Ночью термометр покажет +11…13 °С, днем +19…21 °С.

Погоду в других городах области смотрите на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В выходные будет довольно тепло, но зонты понадобятся.

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