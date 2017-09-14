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Умеренно тепло. Погода в Витебске в выходные
15.09.2017 08:04 — Новости Общества | Tut.by
В выходные будет довольно тепло, но зонты понадобятся,
В субботу, 16 сентября, температура ночью +10…12 °С, днем +16…18 °С. Без осадков, облачно.
В воскресенье ожидается небольшой дождь. Ночью термометр покажет +11…13 °С, днем +19…21 °С.
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В выходные будет довольно тепло, но зонты понадобятся.
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