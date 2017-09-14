Как сохраняют жизни в единственном в Беларуси городе без абортов

МИНСК, 15 сен — Sputnik. В прошлом году небольшой городок в 30 километрах от Минска, Логойск, стал свободным от абортов. Все врачи единственного учреждения, где проводится эта процедура, — центральной районной больницы — написали письменный отказ.

Sputnik узнал, что вынудило медиков так поступить и сколько маленьких жизней им уже удалось спасти.

Деньги — не главное

Делать аборты в Логойске отказались не только по моральным причинам, но и демографическим. Город небольшой — около 13 тысяч населения. В год, рассказывают в центральной районной больнице (ЦРБ), появляется на свет до 500 малышей. Вместе с тем, населенный пункт стареет: около трети населения — люди старше 60 лет.

Выступать против абортов медики больницы начали в 2014 году. А спустя два года все до одного написали письменные отказы, которые положили на стол главному врачу. По закону, он имеет право на основании таких документов запретить учреждению проводить ту или иную процедуру.



© Sputnik / Марина Серебрякова Оксана родила недавно в Логойской ЦРБ второго малыша и признается, что качество обслуживания здесь на уровне, в Минск ездить не надо

"Все мои врачи-гинекологи в марте 2016 года написали такие заявления. И все это бремя легло на мои плечи", — вспоминает главный врач Логойской ЦРБ Юрий Будько.

Ничего, что бы нарушало права женщин, отмечают в больнице, тогда сделано не было. Ведь в законе "О здравоохранении" черным по белому написано: врач имеет право отказаться от проведения прерывания беременности по желанию пациентки.



© Sputnik/ Елена Васильева Опрос Sputnik: как вы относитесь к запрету на аборт

Аборты в ЦРБ проводят только по медицинским показаниям и в связи с социальными причинами. Юрий Владимирович рассказывает: в этом году в его больнице было четыре аборта. В одном случае пациентка возмещала государству деньги за содержание ее несовершеннолетних детей и оказалась не готовой к появлению еще одного малыша. Поэтому ее беременность была прервана, после чего ей провели и стерилизацию. С таким желанием выступила сама пациентка.

Однако такие случаи — скорее, исключение. Чаще медиков просят сделать аборт женщины, у которых все хорошо: есть работа и семья.

"Это не всегда плохое материальное положение. Чаще - отношения в семье", — говорит психолог больницы Наталья Новицкая.

Специалист отмечает, что, как правило, на приеме женщина называем массу разных причин. Но если вычленить из них главную, то ее вынуждают решиться на такой шаг неустойчивые отношения с супругом.



© Sputnik / Марина Серебрякова Мама пятерых детей Татьяна Киселева организовала проект "Чудо рождения" и помогает будущим логойским мамам подготовится к родам и материнству

Сложно переубедить

Медики больницы отмечают: для них главное — не заставить сохранить беременность или отговорить женщину от аборта, а сделать так, чтобы она свой выбор приняла осознанно и не поддавалась эмоциям. Действуют в ЦРБ по следующему сценарию. Когда к врачу-гинекологу приходит женщина, проводится ее полное клиническое обследование. Если она собирается отказаться от малыша, медик консультирует ее по всем медицинским аспектам прерывания беременности, в том числе рассказывает, какие могут быть последствия, если сделать аборт на этом сроке. Бывает, что уже на данном этапе пациентка принимает решение встать на учет. В обратном случае ее направляют на беседу к психологу учреждения.

"Я предлагаю женщине не принимать решение сегодня, а подумать несколько дней, чтобы эмоции улеглись. В первую очередь пытаемся наладить отношения в семье. Женщине предлагается прийти на консультацию с мужем", — говорит Наталья Новицкая.

За этот год на предабортное консультирование в ЦРБ обратились 24 пациенток. Из них большинство, 19 человек, отправились на аборт в Минск.



© Sputnik / Марина Серебрякова Психолог Наталья Новицкая всегда просит женщину, раздумывающую над аботром, не принимать решение сегодня, а подумать несколько дней

Однако и в этом случае женщине пытаются помочь. В больнице проводится полная предабортная диагностика, что позволяет ей существенно сэкономить. Также пациентка наблюдается в больнице после проведения прерывания беременности, отмечает Юрий Будько.

Помочь всем миром

Больница плотно сотрудничает с Белорусской православной церковью. В учреждении была открыта комната, названная в честь Великомученика и целителя Пантелеимона, где пациентка может побыть наедине со своими мыслями и, возможно, изменить их.

Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин отмечает, для того, чтобы женщина рождала ребенка, ей нужна поддержка, уверенность и опора. Это ей должны предоставить все: и священнослужители, и врачи, и местная власть.



© Sputnik / Марина Серебрякова В комнате целителя Пантелеймона, открытой при ЦРБ пациентки могут побыть наедине со своими мыслями

"Иногда бывает так, что нашим словам, даже очень сочувственным, необходимо еще и другое слово, которое соединено с конкретной помощью и поддержкой. Вот вам недавний пример. Обратился ко мне владыка с вопросом: "Как быть?". Пришла к нему на консультацию женщина, у которой трое детей. Живут с мужем в однокомнатной квартире. Четвертого ждут… Естественно мы должны сказать, что не надо делать аборт, надо родить ребенка. Но вместе с тем надо помочь этой семье решить вопрос жилищный. Конечно, можно сказать: "Потерпите". Но надо, чтобы за нашими словами был указан конкретный срок", — отмечает он.

Семье, благо, удалось помочь. Но проблемные вопросы в обществе все же остаются.