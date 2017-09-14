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До +21 градуса и гроза. Погода в Могилеве в выходные
15.09.2017 09:15 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве в выходные будет переменчивой. В субботу, в основном, солнечно, а воскресенье — дожди. Следующая неделя принесет солнце, немного дождей и похолодание.
Сегодня, 15 сентября, днем будет максимум +15°С. Возможен небольшой дождь. К вечеру небо прояснится.
В субботу основная часть дня будет солнечной. Днем прогнозируют +17°С. А вот к вечеру небо затянет тучами, ночью возможна гроза.
В воскресенье, 17 сентября, потеплеет до +21°С. Однако в течение всего дня местами пройдут дожди, грозы.
Первая половина понедельника обещает быть дождливой. Дискомфорта добавит порывистый ветер до 18 м/с. Похолодает — днем будет +16°С максимум.
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Следующая неделя будет почти без дождей, но с постепенным снижением температуры воздуха.
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