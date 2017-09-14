Такой сентябрь нам нужен. Погода в Гомеле в выходные

Сентябрь нет-нет, да и забудет, что он не был никогда летним месяцем. Но разве кто-то против этой, пусть и временной, амнезии?





В предстоящие выходные гомельчан и гостей города ожидает сухая комфортная погода, обещают синоптики.

В субботу днем облачно с прояснениями и до +17°. В воскресенье еще лучше — ясно и +25°!

Погода в Гомеле и области