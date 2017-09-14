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Такой сентябрь нам нужен. Погода в Гомеле в выходные
15.09.2017 09:14 — Новости Общества | Tut.by
Сентябрь нет-нет, да и забудет, что он не был никогда летним месяцем. Но разве кто-то против этой, пусть и временной, амнезии?
В предстоящие выходные гомельчан и гостей города ожидает сухая комфортная погода, обещают синоптики.
В субботу днем облачно с прояснениями и до +17°. В воскресенье еще лучше — ясно и +25°!
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Сентябрь нет-нет, да забудется, что он много лет уже не летний месяц. Да и не был он им никогда. Но разве кто-то против этой, пусть и временной, амнезии?
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