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Такой сентябрь нам нужен. Погода в Гомеле в выходные

15.09.2017 09:14 — Новости Общества | Tut.by  
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Сентябрь нет-нет, да и забудет, что он не был никогда летним месяцем. Но разве кто-то против этой, пусть и временной, амнезии?


В предстоящие выходные гомельчан и гостей города ожидает сухая комфортная погода, обещают синоптики.

В субботу днем облачно с прояснениями и до +17°. В воскресенье еще лучше — ясно и +25°!

Погода в Гомеле и области

 
Теги: Гомель
 
 
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Сентябрь нет-нет, да забудется, что он много лет уже не летний месяц. Да и не был он им никогда. Но разве кто-то против этой, пусть и временной, амнезии?

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