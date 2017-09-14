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В Барановичах 51-летний мужчина прикинулся пенсионером ради льготного проезда в поезде
15.09.2017 10:12 — Новости Общества | Tut.by
14 сентября в Барановичах возбудили уголовное дело по статье за подделку документов в отношении 51-летнего жителя города, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.
Мужчина подозревается в подделке пенсионного удостоверения для получения льготы на проезд в железнодорожном транспорте. По данным правоохранителей, изготовленную подделку он неоднократно использовал.
Преступление раскрыли сотрудники патрульно-постовой службы, у которых возникли сомнения в подлинности предоставленного лже-пенсионером документа. Проведенная экспертиза подтвердила их подозрения.
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По данным правоохранителей мужчина неоднократно пользовался поддельным пенсионным удостоверением.
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