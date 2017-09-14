В Барановичах 51-летний мужчина прикинулся пенсионером ради льготного проезда в поезде

14 сентября в Барановичах возбудили уголовное дело по статье за подделку документов в отношении 51-летнего жителя города, сообщили TUT.BY в УВД Брестского облисполкома.

Мужчина подозревается в подделке пенсионного удостоверения для получения льготы на проезд в железнодорожном транспорте. По данным правоохранителей, изготовленную подделку он неоднократно использовал.

Преступление раскрыли сотрудники патрульно-постовой службы, у которых возникли сомнения в подлинности предоставленного лже-пенсионером документа. Проведенная экспертиза подтвердила их подозрения.