|
Из Гомеля в Минск два раза в неделю назначен дополнительный поезд
15.09.2017 10:18 — Новости Общества | Tut.by
Белорусская железная дорога с 16 сентября назначает дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 727 Гомель — Минск.
Поезд будет курсировать по субботам и понедельникам.
Время отправления поезда из Гомеля в 07.05, прибытие на станцию Минск-Пассажирский в 10.20.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поезд будет курсировать по субботам и понедельникам.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии