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Из Гомеля в Минск два раза в неделю назначен дополнительный поезд

15.09.2017 10:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусская железная дорога с 16 сентября назначает дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 727 Гомель — Минск.


Поезд будет курсировать по субботам и понедельникам.

Время отправления поезда из Гомеля в 07.05, прибытие на станцию Минск-Пассажирский в 10.20.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Поезд будет курсировать по субботам и понедельникам.

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