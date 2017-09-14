Русый ориентирует Минприроды на совершенствование законодательства и четкую работу с Литвой по АЭС

Михаил Русый и Андрей Худык

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо усовершенствовать законодательство в области использования природных ресурсов и наладить четкую работу с Литвой по АЭС. Об этом заявил заместитель премьер-министра Михаил Русый, представляя коллективу нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрея Худыка , передает корреспондент БЕЛТА.

"Должна быть твердая позиция в работе с нашими соседями, с той же Литвой. Что касается АЭС - есть правила, есть законы, есть конвенция, мы четко следуем этим канонам", - сказал Михаил Русый и подчеркнул, что этот вопрос не нужно политизировать. Также он обратил внимание на проблему вырубки деревьев в Беловежской пуще со стороны Польши и отметил необходимость охраны этого знакового природного объекта.

Вице-премьер поручил совершенствовать законодательство в области использования природных ресурсов. "Надо изучить, что необходимо отрегулировать на законодательном уровне. Мы всегда оперативно откликаемся на ваши предложения", - отметил Михаил Русый. Он привел в пример принятые недавно меры для рационального использования рыболовных угодий. Указом №247 был установлен порядок передачи в аренду рыболовных угодий (озера, естественные водоемы) и земельных участков по согласованию с Президентом, внедрена комплексная схема размещения поверхностных водных объектов (пруды и обводненные карьеры), пригодных для ведения рыбоводства, на основании которой местные Советы депутатов будут передавать их в аренду. Для реализации права населения на бесплатное любительское рыболовство документом предусмотрено не передавать в аренду участки водотоков (реки, ручьи, каналы). "По этому вопросу была твердая позиция Минприроды. Я доложил главе государства, и решения были приняты оперативно", - добавил Михаил Русый.

Кроме того, он обратил внимание на необходимость сотрудничества с зарубежными коллегами. "Нужно вырабатывать единые подходы, искать общие проекты, использовать систему малых грантов, систему работы с Всемирным банком по привлечению и кредитных ресурсов, и грантовых поступлений. Лесной сектор подтверждает эффективность такой работы. Есть еще целый ряд примеров: система малых грантов помогает приводить в порядок школы, детские сады, помогает и в природоохранной сфере. Этим надо заниматься, это дает свои результаты", - отметил заместитель премьер-министра. Он также поручил усовершенствовать работу с кадрами и систему подготовки документов в министерстве.-0-