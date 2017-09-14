В выходные и начале следующей недели будет ветрено и с дождями

В ближайшие дни ожидается по-осеннему неустойчивая погода. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.



Фото: ladyadvice.ru

В субботу, 16 сентября, будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем во многих районах страны небольшие дожди. В утренние часы местами слабый туман. Ветер южный 4−9 м/с, ночью порывы до 14 м/с, в отдельных районах по Витебской области порывы до 15−18 м/с. Температура ночью +6 +11°С, днем +15 +20°С.

В столице ночью будет без осадков, во второй половине дня небольшой дождь (вероятность осадков 70−80%). Ветер южный 4−9 м/с, ночью порывы до 12 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +7 +9°С, максимальная днем +16 +18°С.

В воскресенье на большей части территории республики пройдут дожди. Местами грозы, днем в отдельных районах Брестской и Минской областей сильные дожди. Температура ночью +9 +15°С, днем +14 +21°С, по юго-востоку ожидается кратковременный всплеск тепла, там +22 +27°С.

В Минске — временами дождь. Температура ночью +11 +13°С, днем +18 +20°С.

В понедельник смещающийся с Карпат циклон принесет в Беларусь ненастную погоду. Наиболее интенсивные дожди пройдут ночью в западных и центральных районах страны. Днем на большей части территории республики кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Утром и днем на большей части территории усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Температура воздуха в течение суток +12 +17°С, днем по юго-востоку немного теплее — до +22°С.