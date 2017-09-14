15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается первый этап стратегического учения "Запад-2017". Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

В ходе первого этапа совместного стратегического учения "Запад-2017" Объединенным командованием региональной группировки войск (сил) Беларуси и России планируется завершить подготовку войск к боевому применению по изоляции районов действий незаконных вооруженных формирований (НВФ) и диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) условного противника. Также планируется завершить подготовку к отражению возможной агрессии, отработку вопросов организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.

Одновременно осуществляется наращивание группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов.

Проверяется слаженность органа управления региональной группировки войск (РГВ(С) - Объединенного командования (ОК). В его состав входят офицеры центральных органов военного управления вооруженных сил Беларуси и России, штаба Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации.

В ходе работы Объединенного командования оценивается эффективность системы управления группировки, практические навыки офицеров в ходе управления боевыми действиями, качество отработки документов, их соответствие созданной обстановке с учетом изменения способов ведения военных действий в современных условиях. Обоснованность принятого решения проверяется соответствующими расчетами с применением программного моделирования и практическими действиями войск (сил).

Начиная с создания в 2000 году РГВ(С), идет непрерывный процесс совершенствования системы ее управления. Детально практические вопросы работы ОК РГВ(С) отрабатывались на учениях "Щит Союза-2006", "Запад-2009", "Щит Союза-2011", "Запад-2013", "Щит Союза-2015", а также на совместных штабных тренировках.

Соединения, воинские части и подразделения, участвующие в учении, под руководством Объединенного командования РГВ(С) в ходе данного этапа отрабатывают вопросы по: выполнению мероприятий по прикрытию участков Государственной границы совместно с органами пограничной службы; несению боевого дежурства по ПВО, охране и обороне позиционных районов; ведению разведывательно-поисковых действий, поиску, блокированию и уничтожению ДРГ условного противника и НВФ; ведению разведки всех видов в интересах выявления мест размещения ДРГ условного противника и НВФ; решению задач формирования и применения подразделений территориальных войск; расположению воинских частей и подразделений на месте, выполнению задач охранения, маскировки; выполнению мероприятий всестороннего обеспечения действий войск.

В штабах всех уровней отрабатываются вопросы управления подчиненными силами и средствами при ведении ими специальных и засадных действий, поддержании режима военного положения.

Особое внимание уделяется недопущению проникновения условных диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований в районы сосредоточения воинских частей.

Соединения и воинские части ВВС и войск ПВО выполняют задачи боевого дежурства по ПВО.

Экипажи самолетов ВВС и войск ПВО, Военно-космических сил РФ отрабатывают вопросы пресечения доставки легкомоторной авиацией по воздуху оружия и боеприпасов в районы действий незаконных вооруженных формирований и бандформирований из положения дежурства на аэродроме и из зоны дежурства в воздухе.

На участке местности Дретунь вертолетами Ми-8 в/ч 06752 САБ и Ми-24 РФ осуществляется поиск и уничтожение ДРГ условного противника и НВФ, а также авиационная поддержка войск, выделенных для борьбы с ними.

Подразделения сил специальных операций выполняют поставленные задачи по усилению охраны участка Государственной границы, проводят специальные действия в районах ответственности.

Десантно-штурмовые и разведывательные подразделения 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады продолжают мероприятия по поиску ДРГ условного противника и НВФ, изоляции районов их действий, а также поиску тайников (схронов) с запасами материальных средств.

В Глубокском районе силы района территориальной обороны отрабатывают задачи по предназначению в пределах административного района, в том числе по охране и обороне важных объектов, борьбе с ДРГ условного противника и НВФ.-0-