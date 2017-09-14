Столичные депутаты выделили дополнительные деньги на строительство президентской клиники

Столичные депутаты выделили дополнительные деньги на строительство медицинского клинического центра в Ждановичах и некоторых других объектов. Об этом пишет БЕЛТА .



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Сегодня депутаты Мингорсовета утвердили корректировку инвестпрограммы Минска на 2017 год. В частности, они перераспределили средства между сферами и объектами инвестпрограммы.

Например, депутаты увеличили финансирование работ по возведению медицинского клинического центра в Ждановичах, который в народе больше известен как лечкомиссия. Согласно паспорта объекта, президентскую больницу сдадут к концу 2017 года. Сейчас в будущей больнице для чиновников идут отделочные работы .

Напомним, указ о строительстве спецбольницы для чиновников в поселке Ждановичи под Минском президент подписал еще в 2014 году. Строительство началось через год. В новом медцентре будут созданы те же отделения, что и в лечкомиссии, и оснащены новейшим оборудованием, как лечебным, так и диагностическим. Также планируется целый VIP-блок с отдельными входами, лифтом. К нему прилагается своя кухня, столовая, комнаты отдыха, комнаты для охраны и медперсонала. Ориентировочная стоимость объекта — около 100 миллионов евро.

Также больше денег депутаты направили и на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, который должны открыть 8 марта 2018 года.

Кроме того, около 53,2 миллионов рублей из средств инновационного фонда Мингорисполкома направят на строительство третьей линии столичного метро.