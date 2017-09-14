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Столичные депутаты выделили дополнительные деньги на строительство президентской клиники
15.09.2017 12:06 — Новости Общества | Tut.by
Столичные депутаты выделили дополнительные деньги на строительство медицинского клинического центра в Ждановичах и некоторых других объектов. Об этом пишет
Сегодня депутаты Мингорсовета утвердили корректировку инвестпрограммы Минска на 2017 год. В частности, они перераспределили средства между сферами и объектами инвестпрограммы.
Например, депутаты увеличили финансирование работ по возведению медицинского клинического центра в Ждановичах, который в народе больше известен как лечкомиссия. Согласно паспорта объекта, президентскую больницу сдадут к концу 2017 года. Сейчас в будущей больнице для чиновников
Напомним, указ о строительстве спецбольницы для чиновников в поселке Ждановичи под Минском президент подписал еще в 2014 году. Строительство началось через год. В новом медцентре будут созданы те же отделения, что и в лечкомиссии, и оснащены новейшим оборудованием, как лечебным, так и диагностическим. Также планируется целый VIP-блок с отдельными входами, лифтом. К нему прилагается своя кухня, столовая, комнаты отдыха, комнаты для охраны и медперсонала. Ориентировочная стоимость объекта — около 100 миллионов евро.
Также больше денег депутаты направили и на строительство Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике, который должны открыть 8 марта 2018 года.
Кроме того, около 53,2 миллионов рублей из средств инновационного фонда Мингорисполкома направят на строительство третьей линии столичного метро.
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Новую лечкомиссию должны сдать уже в этом году.
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