Уголовное дело об убийстве подростком из Слонима своих бабушки и дедушки передано в суд

Управлением Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, подозреваемого в убийстве своих бабушки и дедушки. Уголовное дело передано в суд, сообщается на официальном сайте Следственного комитета РБ.





Напомним, скульптор Леонид Богдан и его жена Тамара были убиты в собственном доме. В убийстве подозревался их внук Александр. Практически все в Слониме, говоря о подростке, были единодушны — мальчик хороший, спокойный, любит спорт и хорошо учится .

— Ребенка любили, одевали-обували, деньги давали. Саша — хороший мальчик, в церковь ходил, всегда здоровался. Ничего плохого от Тамары и Леонида мы никогда о нем не слышали. Может быть, и были какие-то проблемы, но сами понимаете — переходный возраст, к которому надо относиться снисходительно. Да, мама его уехала в Арабские Эмираты, где и жила последнее время. Но исправно присылала деньги и приезжала в гости. А Сашу бабушка и дедушка с трех лет воспитывали и всем обеспечивали.

Тем не менее в Следственном комитете подчеркивали : конфликт в семье слонимского скульптора Леонида Богдана был «достаточно длительным».

Следователями проделан большой объем работы, собраны доказательства, уличающие в убийствах пенсионеров их внука, которому на день совершения преступления было 16 лет. Были допрошены родственники, соседи и одноклассники подростка, исследованы следы и предметы, обнаруженные и изъятые с места преступления. Проведен ряд экспертиз, в т.ч. судебно-медицинских и криминалистических.

Как установлено в ходе следствия, орудия преступления — это нож, совок и топор, которыми парень нанес родным многочисленные телесные повреждения. Кроме того, он избивал погибших ногами и руками. Совокупность причиненных им тяжких телесных повреждений повлекла смерть потерпевших, сообщают в СК.

Мотивом убийства стали неприязненные отношения, сложившиеся между подростком и его бабушкой и дедушкой, которые непосредственно занимались воспитанием внука. Трагедии предшествовал конфликт, основанный на длительном непонимании друг друга.

Сообщается, что по результатам проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы у обвиняемого выявлены определенные проблемы с психикой, однако он может в полной мере сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.