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Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 16 сентября
15.09.2017 12:17 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 16 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем во многих районах страны пройдут небольшие дожди. В утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, ночью с порывами до 14 м/с, местами по Витебской области - до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем - 15-20 градусов тепла.-0-
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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 16 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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