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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождливая и ветреная погода ожидается в Беларуси в начале следующей недели, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"В ближайшие дни ожидается по-осеннему неустойчивая погода. В понедельник с Карпат через Беларусь будет быстро смещаться циклон, который принесет ненастную, дождливую, а в дневные часы и ветреную погоду", - сказал синоптик.

В субботу ночью погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние фронтального раздела. Будет облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем во многих районах страны пройдут небольшие дожди. В утренние часы местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется южный 4-9 м/с, ночью с порывами до 14 м/с, в отдельных районах по Витебской области - до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля, днем - 15-20 градусов тепла.

В воскресенье погоду будут определять более активные атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы. На большей части территории страны пройдут дожди. Местами возможны грозы, днем в отдельных районах Брестской и Минской областей сильные дожди. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов выше нуля, днем - плюс 14-21. По юго-востоку ожидается кратковременный всплеск тепла: там будет плюс 22-27.

В понедельник ночью наиболее интенсивные дожди пройдут в западных и центральных районах страны. Днем на большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Утром и днем на большей части территории прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 12-17 градусов тепла, днем по юго-востоку будет немного теплее - плюс 18-22.-0-

Прогноз погоды на неделю